VIDEO: el increíble momento cuando una enorme bola de fuego iluminó varias partes de EEUU

El miércoles por la noche, una espectacular bola de fuego iluminó los cielos nocturnos en una vasta extensión del este de Estados Unidos y partes de Canadá, creando un fenómeno visual impresionante mientras se desintegraba en la atmósfera de la Tierra.

Según informes de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, este evento celeste cautivó a más de 200 testigos presenciales en 11 estados de Estados Unidos y Ontario.

Las observaciones se produjeron principalmente entre las 6:45 y las 7 pm EST, y la duración de los avistamientos osciló entre un fugaz 1 y un prolongado 7.5 segundos, según dicha Sociedad.

Sorprendentemente, un par de informes de Augusta, Virginia Occidental y Front Royal, Virginia, describieron que la bola de fuego permaneció visible durante unos impresionantes 20 segundos.

Descripciones vívidas y evidencia en video del evento, como las imágenes de una cámara de seguridad de Lyndon, Virginia, capturadas por el residente Donald Bradner, mostraron el brillante estallido de luz de la bola de fuego atravesando el cielo de Maryland.

Este metraje, junto con informes de avistamientos en regiones del norte como Pensilvania y el Medio Oeste, incluidos Westlake, Ohio y Southfield, Michigan, resaltaron la amplia visibilidad del meteoro.

Contrariamente a lo que se cree comúnmente, los meteoros como este se queman sin causar daño antes de llegar a la superficie de la Tierra, como lo destacó el meteorólogo Topper Shutt de WUSA-TV.

