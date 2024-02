Biden aún no consigue entablar una amistad con las escaleras del Air Force One: su último tropezón (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente Biden está teniendo problemas importantes cuando se trata de subir escaleras, incluso escaleras cortas, incluso con zapatos especiales, hacia el Air Force One.

Por Hannity

Biden dio dos tropiezos rápidos mientras subía a su avión el martes, pero afortunadamente se recuperó antes de sufrir un accidente total y desagradable.

Joe Biden is still almost tripping on the short stairs of Air Force One…

pic.twitter.com/fCXZhgpJiU

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 20, 2024