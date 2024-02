Luis Manuel Aguana: La tercera oportunidad de Venezuela

Posteado en: Opinión

Dos oportunidades perdidas y una por ganar. Pero así no las llamó Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, en una reciente entrevista. Las llamó coyunturas. Y tal vez vistas desde el análisis político, desde afuera, puedan señalarse de esa manera. Pero para los venezolanos que sufrimos este infierno en que se ha convertido Venezuela, fueron oportunidades únicas para acabar con el régimen, que se han tenido y perdido, en al menos dos ocasiones, por culpa de la oposición política que ha conducido la lucha en contra del régimen:

“Yo creo que hemos tenido tres coyunturas desde que empezó la dictadura, tres coyunturas únicas frente a la oposición. Primero cuando se ganaron las elecciones que Capriles después le dio miedo y no fue capaz de defender. Se arrugó, le faltaron bolas. Pa’que decimos otra cosa. Y de allí sale la Asamblea. La segunda es cuando Guaidó, cuando se crea un gobierno paralelo, ¡que era único! Que era una cosa, un experimento increíble que esta administración (Biden) lo mató. Se creó un gobierno paralelo que le quiero decir que si los americanos y Juan González no lo hubieran acabado, hoy podrían estar diciendo vamos a hacer unas elecciones después de hacer las primarias. ¡Tan así! Obvio, Jimmy (Story) es responsable, pero quien dice sí o no es el jefe de Jimmy. Quien es el jefe de Jimmy, perdóneme, pero no es el señor del Departamento de Estado, es Juan González, porque Juan González, que es el que maneja la política hacia Venezuela… Pero era un instrumento único que mataron. Y el tercer momento es este…” (ver Carlos Acosta entrevista a Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, EEUU suplica ayuda a María Corina Machado (MCM), en https://youtu.be/ONjSMJBYIYU? t=173).

MCM está escribiendo esa nueva página de la historia política opositora en Venezuela, para esta tercera oportunidad. De su éxito o fracaso en esa nueva etapa depende si estos próximos años –o décadas- sean o no una desgracia para este sufrido país.

Esta nueva oportunidad opositora comenzó con su victoria en las primarias del 22 de octubre de 2023 y requiere que se comprendan a cabalidad los errores cometidos en las oportunidades anteriores, descritas crudamente por Santos en esa entrevista, en especial la última, cuando funcionarios de los EEUU y la oposición oficial venezolana del G4 acabaron con una oportunidad única para deslastrarnos de estos criminales que nos desgobiernan.

Claramente, la salida de Juan González de su puesto como asistente especial de Joe Biden y Director Senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental (NSC), no puede obedecer a otra cosa que al fracaso de la política de la Casa Blanca de lograr que Maduro, después de lograr todo lo que quería de ellos, los norteamericanos no hayan recibido nada a cambio –y los venezolanos tampoco- y el régimen continúe burlándose de los acuerdos firmados en Barbados, dejando inhabilitada a la principal líder de la oposición venezolana, MCM, siendo ellos los principales garantes (ver Tal Cual, Juan González, principal asesor de Biden en los temas de Venezuela, dimitirá en marzo, en https://talcualdigital.com/ juan-gonzalez-principal- asesor-de-biden-en-los-temas- de-venezuela-dimitira-en- marzo/).

Eso se lo pudimos decir nosotros a los norteamericanos desde Venezuela, tras años de sufrir por las acciones de estos malandros. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena, como decimos por aquí. Y las consecuencias las paga González, de quien creímos que por ser de ascendencia colombiana, podía entender más que nadie nuestra tragedia. Pero no fue así…

El Diario Las Américas destaca que la política de los EEUU ha estado basada en “la ilusa teoría de las “concesiones” expresada repetidamente por el asesor Juan González, es decir, en el levantamiento progresivo de las sanciones en la medida que el régimen se direccione hacia una ruta democrática y en la amenaza de retornar a las sanciones si no se cumplen los acuerdos hacia elecciones democráticas y libres” (ver Diario Las Américas, Informe Otálvora: Enviados de EEUU piden consejo a Petro sobre Maduro, 10 de febrero, en https://www.diariolasamericas. com/america-latina/informe- otalvora-enviados-eeuu-piden- consejo-petro-maduro-n5351342) .

Definitivamente, este curso de acción fracasó debido a la mala asesoría de González, por lo que la Casa Blanca decidió revisar su “política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho (la decisión del TSJ en contra de MCM) y en los recientes ataques políticos (del régimen de Maduro) contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil” (ver Fallos de la Corte Suprema de Venezuela y el Acuerdo de Barbados, en https://www.state.gov/ venezuelan-supreme-court- rulings-and-the-barbados- agreement/).

Ante semejante fallo en su política exterior en relación con Maduro y Venezuela, EEUU decide entonces reunirse con el Presidente Gustavo Petro de Colombia, buscando soluciones a lo que es ya un hecho cumplido de la negativa del régimen de medirse como es con la legítima representante de la oposición venezolana.

La delegación de los EEUU para conversar con el Presidente Petro, fue encabezada por Jon Finer, segundo del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, acompañado de Juan González. En comunicado conjunto en relación con Venezuela indicaron que “sostuvieron una discusión en profundidad sobre la situación en Venezuela y reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada” (ver Diario Las Américas arriba señalado), lo que indica que EEUU, a pesar de los errores cometidos seguirá firme en la ruta de Barbados, pero ahora comprometiendo a Petro.

Petro perdería una oportunidad única de reelección si no hace su mejor esfuerzo de apoyar la solución de Barbados. En palabras del exvicepresidente Francisco Santos:

“… En el momento que restauren la democracia, ¡Dios mío, lo que va a pasar en Venezuela en términos económicos no tiene nombre! ¡Y no es por el petróleo!, que es una parte porque allá destruyeron todo y hay que volverlo a reconstruir. Y esa reconstrucción va a generar empleo y va a hacer tremendas ganancias, empezando por Colombia, que va a poder alimentar y va a poder ayudar a reconstruir la energía, ¡todo! ¡Obvio que le conviene a Petro! Obvio que le conviene a Petro. Usted sabe Petro cuando salga en el 2026 diciendo para su gente, “¡es que yo resolví el problema de Venezuela! ¡Es que además mire, yo logré desde cero a 4.000 el intercambio comercial entre nuestros países! ¡Mire, los refugiados regresaron!” (ver Carlos Acosta entrevista a Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, ya señalada en https://youtu.be/ONjSMJBYIYU? t=307).

Gustavo Petro, como MCM en Venezuela, fue ilegalmente inhabilitado por el Estado colombiano y logró una sentencia a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de su destitución e inhabilitación política como Alcalde de Bogotá impuesta por la Procuraduría General de Colombia el 9 de diciembre de 2013 (ver CIDH, Caso Petro Urrego vs. Colombia, sentencia de 8 de julio de 2020, en https://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_ 406_esp.pdf).

En virtud de lo anterior, Petro no tendría moral para darle la espalda a la injusticia cometida con MCM en Venezuela, sin contar con que de resolverse la crisis en nuestro país, él sería el más beneficiado políticamente, y Colombia económicamente, como bien lo indicó Francisco Santos.

Pero Santos no descubre el agua tibia con esas afirmaciones. Desde el año 2019 he venido insistiendo que la solución venezolana pasa por Colombia y viceversa (ver Una solución grancolombiana, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2019/12/una-solucion- grancolombiana.html). ¿Quién sacó a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en abril del año 2006, reventando un comercio regional que casi llegaba a los 9.000 millones de dólares? Respuesta: Hugo Chávez Frías. Solo Colombia se llevaba 4.000 de esos 9.000 millones con Venezuela, poco más del 44% para ese entonces (ver El País de España, Hugo Chávez retira a Venezuela de la Comunidad Andina, en https://elpais.com/diario/ 2006/04/21/internacional/ 1145570417_850215.html).

Entonces esa tercera oportunidad no es solo para Venezuela, sino para Colombia también. Los EEUU deben tomar nota de eso, y el siguiente paso ahora debe ser el correcto desoyendo los cantos de sirena (imagino que cantados por González y Story) que indicaban que con una tiranía harían mejores tratos que con una democracia bien constituida. Ojalá que haber perdido todos estos años les haya servido para comprender mejor nuestra situación. Es una tercera oportunidad para toda Latinoamérica, incluyendo los EEUU. Por favor, no la echen a perder…

