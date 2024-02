Exjefe del FBI: Venezuela vacía sus cárceles deliberadamente para enviar criminales a EEUU

A propósito de la ola de crímenes que se ha registrado en los últimos meses en la ciudad de Nueva York, protagonizada principalmente por migrantes de origen venezolano, y sobre la presunta presencia de la peligrosa banda criminal El Tren de Aragua en Estados Unidos, Chris Swecker, ex subdirector del FBI, consideró que podría tratarse de un acto deliberado por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Por: La Opinión

En una entrevista para el programa ‘America’s Newsroom’ de Fox News, Swecker señaló que el gobierno venezolano podría estar liberando delincuentes de sus cárceles para enviarlos a Estados Unidos, país con el que mantiene escasas relaciones diplomáticas desde hace años.

“Creo que Venezuela está vaciando sus cárceles deliberadamente y enviando a esta gente aquí como hizo Castro en los años 80“, dijo ex subdirector del FBI en referencia a la llegada de miles migrantes cubanos que llegaron en esa década a Florida y formaron peligrosas pandillas que tomaron el control de ciudades como Miami.

El año pasado, el gobierno venezolano lideró una serie de operativos en las principales cárceles del país para presuntamente acabar con las bandas delictivas que funcionaban desde las instalaciones de los penales, algunos de los cuales estaban llenos de lujos como piscinas, restaurantes, bares, zoológicos, etc.

El Estado venezolano anunció que los presos de dichas cárceles serían trasladados a otros establecimientos, que ya sufrían de grave hacinamiento. Sin embargo, diversas ONG que operan en el país denunciaron que las cifras estimadas de prisioneros que había en los penales no coincide con los que fueron reubicados.

Former FBI Assistant Director: "We're in big trouble here. These are two of the most dangerous gangs on the planet… they bring with them just mindless… violence… I believe that Venezuela is emptying their prisons deliberately and sending these people up here…" pic.twitter.com/wWA2s8QyUG

— MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) February 14, 2024