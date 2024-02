El segundo lugar más caluroso del mundo está en la frontera de EEUU: temperaturas alcanzan los 80 °C

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

El cambio climático ha llevado a fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, pero pocos lugares ilustran este impacto tan dramáticamente como este sitio en América. Ubicado en la frontera entre 2 países, este desierto ha alcanzado temperaturas de hasta 80,8 °C, posicionándose como el segundo lugar más caliente del planeta.

Por La República

Este récord no solo pone de relieve la intensidad de las olas de calor que pueden azotar regiones específicas, sino que también sirve como un llamado de atención sobre las consecuencias del calentamiento global. A través de la avanzada tecnología de satélites, científicos han podido documentar estos extremos, proporcionando datos cruciales para la comprensión del cambio climático.

El segundo lugar más caluroso del mundo se encuentra en América

El desierto de Sonora, que se extiende por partes de México y Estados Unidos, ha emergido como uno de los puntos más calientes del globo, según indica un artículo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Este lugar, caracterizado por su vasta extensión y su paisaje árido, ha registrado temperaturas que rivalizan con las más altas a nivel mundial, desafiando incluso a regiones conocidas por su calor extremo como el desierto de Lut en Irán.

Las temperaturas extraordinarias en el desierto de Sonora se atribuyen a una combinación de factores geográficos y meteorológicos, exacerbados por el cambio climático. La posición geográfica del desierto, junto con su topografía y la intensificación de los efectos del calentamiento global, contribuyen a crear condiciones propicias para el registro de temperaturas extremas. Esto, según el artículo titulado “Move over, Death Valley: These are the two hottest spots on Earth”, que fue publicado en la revista Science.

