Luis Manuel Aguana: Arrinconados

Posteado en: Opinión

Después de que la tiranía venezolana se revelara, como era de esperar, cerrando –por ahora- la vía electoral de María Corina Machado (MCM), han aparecido una multitud de representantes y “candidados” del alacranato, bien dispuestos a seguir la charada electoral del régimen, indicando la “necesaria sustitución” de MCM porque “estará inhabilitada” para las elecciones de este año.

Algunos de estos especímenes se presentaron ayer en la Asamblea Nacional ilegítima del régimen, para reunirse con su Presidente, Jorge Rodríguez, para definir el cronograma de las elecciones presidenciales (ver La Patilla, Estos son los participantes al “diálogo nacional” para definir la propuesta electoral en https://gytlaw.awsve.com/2024/ 02/05/estos-son-los- participantes-al-dialogo- nacional-para-definir- propuesta-electoral-lista/). Así será de irregular ese proceso, que ni siquiera Rodríguez fingió la charada de respetar que ese cronograma lo hiciera el CNE, supuesto poder independiente encargado de organizar elecciones en Venezuela, y que como todos sabemos es el ministerio de elecciones fraudulentas del régimen venezolano.

Y no podía hacerlo de otra manera, porque Rodríguez no se estaba reuniendo con la llamada Plataforma Unitaria, representante de la oposición oficial, quienes manifestaron a través de su vocero principal en las negociaciones de Barbados, Gerardo Blyde, que MCM seguía siendo la candidata de la oposición propuesta por esa agrupación política, al haber sido electa por los votos de los venezolanos en unas primarias. Pero Rodríguez hizo caso omiso de ese pequeño gran detalle y está haciendo un cronograma electoral sin la contraparte oficial de la mesa de negociación de Barbados.

Esa pataleta necia a las que nos tiene acostumbrados el régimen, es solo un ejemplo de la intención que tienen de evadir unas elecciones con la persona que saben que sería imposible esconder una derrota. De allí que tengan que detener el paso a MCM antes de las elecciones.

Pero esta reunión con unos personajes que ni licuados todos hacen una candidatura opositora decente frente al país, más allá de ser una lamentable consecuencia de la decisión del régimen de “inhabilitar” a MCM, desnuda una gravísima realidad, y una de las razones principales del porqué no hemos podido salir de esta banda de criminales que ostentan el poder en Venezuela: que todavía existen personas e intereses que todavía creen, de buena o mala fe, que hay que plegarse a una tiranía para poder salir de ella en el futuro, interpretando de otra manera el famoso mantra adeco “doblarse para no partirse”.

Aunque los famosos invitados a la reunión de Rodríguez no representen a nadie en Venezuela, seguirán apareciendo, sino esos otros, dispuestos a participar en cualquier iniciativa de la tiranía para continuar este infierno. Así verán mensajes como los de Daniel Ceballos, otrora líder de la resistencia opositora tachirense, sugiriendo “primarias con candidatos habilitados” (ver @elgochoceballos, en https://twitter.com/ elgochoceballos/status/ 1754526572164358174), en un claro desprecio a la decisión que el pueblo tomó el 22 de octubre. ¡Y se dicen demócratas! Hay que tener riñones, por no decir la palabra adecuada, para proponer eso. O no entendió o lo hicieron entender…

Lo que debemos tener claro los venezolanos que deseamos poner fin a la tiranía, es que si Superbigote le está huyendo a MCM como a la kriptonita, es porque su candidatura le hace daño y lo exterminará sacándolo del poder (que conste que ese nombre se lo pusieron ellos mismos y el exterminio es en sentido figurado). Entonces ¿por qué siguen apareciendo “solucionadores” a la supuesta inhabilitación de MCM? Si ya tenemos el veneno necesario para acabar con el régimen, cualquiera que proponga otra cosa que no sea la candidatura inamovible de MCM, solo desea que el régimen se salve, no puede existir otra explicación a eso, por lo que debemos rechazarla de plano.

Y aunque el régimen le dé una patada a las negociaciones de Barbados y evite las elecciones, o incluso hagan unas sin MCM, nunca obtendrán la tan ansiada legitimidad internacional que tanto anhelan porque no permitieron la participación libre y justa de todos los candidatos, y en especial la de la abanderada de las primarias opositoras. Entonces se encuentran arrinconados.

Y estando en esa condición, quieren hacer aparecer a MCM como “golpista” y “conspiradora” en planes de magnicidio, para justificarle al mundo su negativa a incluirla en la boleta. Y nadie les compra la explicación, así como la supuesta “cosa juzgada” del TSJ ilegítimo acerca de su “inhabilitación”. Entonces Maduro está arrinconado.

La reciente encuesta CATI Verdad Venezuela enero 2024 de la encuestadora más seria del país, Meganalisis, informa que los venezolanos, en la pregunta cerrada de respuesta simple “¿Por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales de 2024?”, respondieron claramente que el 71,8% lo haría por MCM, por Maduro 7,9% y por el resto un total de 1,9%. En otras palabras, no llega al 2% la suma de todos los bates quebrados seudo opositores con los que el régimen se quiere medir, decidiendo previamente sus contrincantes, teniendo ellos menos del 8%, para ganar la elección.

Ese resultado se corresponde con la respuesta a la pregunta ¿Qué ha traído el socialismo a Venezuela?, y cuya respuesta en un 87,1% de los encuestados fue: “El socialismo ha traído mal vivir, desesperanzas, separación familiar y pobreza a los venezolanos” (ver CATI Verdad Venezuela, enero 2024, resultados públicos en https://twitter.com/ Meganalisis/status/ 1754526219578519928).

Los venezolanos hemos rechazado históricamente el socialismo desde mucho antes de aparecer Chávez, razón por la cual este mintió descaradamente frente a las cámaras de televisión durante la campaña electoral de 1998, expresando reiteradamente en sus entrevistas que no era socialista (ver Jaime Bayly entrevistaba a Chávez quien dijo que no era socialista en 1998, en https://youtu.be/6kMvAix6GtE? t=79).

Se entiende entonces que Maduro esté arrinconado y pretenda evadir el juicio mayoritario de los venezolanos en una elección. Pero ¿por qué siguen apareciendo alternativas a la inhabilitación de MCM? Porque esta situación ha puesto al descubierto que el barco del régimen se hunde y las ratas tienen que salir a la vista de todos para poder ponerse a salvo, así sean consideradas “demócratas” por una parte de la población. Aquí estamos en una guerra definitoria entre el bien y el mal, y cualquiera que usted vea buscándole soluciones al régimen, ya sabe que nunca fue un opositor real, y persigue que fracase la voluntad de 2,4 millones de venezolanos que votamos en 22 de octubre.

Una bestia arrinconada puede hacer cualquier cosa. Pero el temor a lo que pueda hacer no puede ser mayor que la voluntad de salir de ella para que no siga haciendo daño. La firmeza de sostenerse en esa tarea es la que nos dará finalmente la victoria. Es por eso que la mayoría debe mantenerse firme detrás de MCM y apuntalar su decisión de llegar hasta el final, pase lo que pase, así ese final no sea como el que nos hemos imaginado…

Caracas, 7 de Febrero de 2024

Blog: TIC’s & Derechos Humanos,

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana