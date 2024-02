EEUU condenó ataque de colectivos chavistas contra María Corina Machado en los Valles del Tuy 

Brian Nichols, Subsecretario de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta en la red social X, condenó el ataque de colectivos chavistas hacia la candidata presidencial María Corina Machado y activistas de Vente Venezuela en Charallave, estado Miranda.

lapatilla.com

“Condenamos el ataque violento a un evento de campaña en Venezuela”, expresó el funcionario de la administración Biden, señalando además que la comunidad internacional ha reafirmado la necesidad de implementar los acuerdos de Barbados.

“La comunidad internacional ha reafirmado la urgente necesidad de implementar todos los elementos del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados, incluido el rechazo de la violencia y la construcción de una cultura de tolerancia y coexistencia política”, señaló.

We condemn the violent targeting of a campaign event in Venezuela. The int'l community has reaffirmed the urgent need to implement all elements of the Barbados electoral roadmap agreement, including rejecting violence and building a culture of tolerance & political coexistence.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) February 8, 2024