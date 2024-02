Anna Nicole Smith, la sex-symbol que murió sola y millonaria a los 39

Posteado en: Entretenimiento, Internacionales

“Crecí pobre. No tengo dinero. Mi familia era pobre. Hay cosas que quería hacer y no pude. Fui una esposa abusada. Simplemente… hay toneladas de cosas que ni siquiera podría mencionar. Y para mí llegar y tener toda esta fama y fortuna es simplemente… es una historia de Cenicienta para mí”, relata con su distintivo acento texano y voz de niña, la actriz en Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me (2023), la docu serie que lanzó Netflix sobre su vida.

Desde su humilde origen en una pequeña ciudad hasta una muerte prematura, la vida de Anna Nicole Smith fue de maltrato y dolor, pero también de talento sin explotar y de mucha pasión.

Nacida el 28 de noviembre de 1967, el nombre original de Anna Nicole Smith era Vickie Lynn Hogan. Luego de mudarse de la pequeña ciudad de Mexia, Texas, decidió cambiar su nombre de nacimiento, como recuerda su amiga Missy Byrum, en el documental, “Me dijo que no le gustaba su nombre. Dijo que no le gustaba Vickie, ‘me gusta más Nicky’. Así que le dije, ‘Ok, si así es como quieres que te llame, te llamaré Nicky’”.

Pero “Nicky” no fue el nombre que le quedó.

En sus primeros días de modelo trabajando para Guess Jeans, a Smith le aconsejaron que buscara un nombre artístico llamativo. Así que, junto con el cofundador de Guess, Paul Marciano, ideó el nombre por el que ahora se la conoce. En cuanto a su apellido, se trataba simplemente del apellido de su primer esposo.

Una madre golpeadora

Antes de ser un símbolo sexual, Anna fue una chica que creció en la pobreza en Mexia. Tras el divorcio de sus padres cuando era niña, vivió con su madre Virgie Mae, ayudante del sheriff del pueblo, y su padrastro Donald Hart. La vida fue dura para la joven Anna Nicole, en parte por el maltrato de Virgie. Como recuerda Missy Byrum, “Trabajaba en las fuerzas del orden y era una tirana. La esposaba a la cama por días y la golpeaba sin piedad”.

Cuando Smith entró en la adolescencia, la relación con su madre empeoró. Para domar a su hija, cada vez más salvaje, Virgie Mae envió a Smith con familiares cercanos, por lo que vivió con su tía en buena parte de su infancia. Según George, el tío de Smith, en aquella época Virgie Mae estaba preocupada por la relación de su hija con un hombre de 29 años.

Al conseguir su primera portada en la revista Playboy, en marzo de 1992, Anna Nicole dijo para la revista, “La gente en Texas no lo creerá cuando estas fotografías mías lleguen a los quioscos, porque en la escuela secundaria me consideraban una nerd”. Antes de conseguir su primera portada de la revista Playboy, Anna trabajaba en Wal-Mart y ganaba 60 dólares a la semana.

