Fernando Pinilla: ¿Cómo se forman nuestros estudiantes si en el 80% de las escuelas van a clases sólo dos o tres días por semana?

Alarmado se mostró el caricaturista y comunicador Fernando Pinilla por “el ausentismo escolar ocasionado por la situación económica de docentes y el estado deplorable del 60% de los planteles educativos en el país”.

Pinilla alertó que la educación en Venezuela se encuentra en estado de emergencia y pocos parecen ver lo grave de la situación. El reconocido caricaturista de El Nacional y Diario Las Américas de Miami comentó que “la situación tiene muchas aristas y va desde el estado de las escuelas, las cuáles recalcó no se encuentran en condiciones de ser utilizadas hasta el salario paupérrimo de los docentes”.

“He visitado escuelas en las que las pocetas están fuera de funcionamiento, no tienen agua ni tanque, el mobiliario es casi inutilizable y cuando van a supervisar por alguna denuncia realizada, las autoridades manifiestan ironizando que las han visto en peores condiciones”, dijo Pinilla.

Durante un encuentro con docentes y líderes vecinales de la parroquia Tácata del municipio Guaicaipuro y en el marco de la planificación de los talleres gratuitos que viene impartiendo en comunidades por el estado, el comunicador mostró su preocupación por “la condición de la educación en Venezuela y el nivel de ausentismo escolar el cual ronda más del 60%, según FundaRedes. Esta realidad es visible en cada rincón del país y en Guaicaipuro y el estado Miranda es innegable. ¿Cómo se forman nuestros estudiantes cuando en el 80% de las escuelas de Venezuela los alumnos van a clases sólo dos o tres días por semana, es decir unos diez días de clases al mes?”.

El también columnista criticó la desidia gubernamental y la falta de respeto para con los docentes los cuales, según manifestó, “viven casi en la miseria y el dato del Sindicato de Maestros de Caracas para noviembre de 2023 es una locura, ya que un docente en lo más alto de la escala salarial cobra 450 bolívares mensuales en un país con una canasta alimentaria que en diciembre era de 531,95 dólares o más de 20.000 bolívares, monto que pocos perciben”.

“Es inaudito que un docente reciba la miseria que perciben y que no alcanza ni para pagar pasajes en el transporte público, además que en las aulas no cuentan con materiales para poder ofrecer una educación de calidad y hasta de sus bolsillos con su sueldo deben costear en ocasiones. Trabajan con las uñas y les toca solicitar colaboraciones, insumos y hasta para reparaciones a padres, representantes y empresas privadas y esto no me lo contaron, lo he visto”, dijo Pinilla.

Por último, el caricaturista alertó sobre la alimentación en los comedores escolares, “muchos fuera de funcionamiento y los que están parcialmente activos con una dieta pobre en los que se ofrece solamente granos solos o pasta, y para mayor calamidad deben pasarla con agua, cuando hay. Nuestros niños crecen sin la alimentación necesaria para formarse”.

