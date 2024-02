“Ve a llorarle a tu mamá otra vez”: Justin Timberlake retiró disculpas a Britney Spears y la cantante arremetió contra él

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de haberse convertido en uno de los antagonistas de las memorias de Britney Spears y haber sufrido el desprecio de sus fans en octubre, Justin Timberlake acaba de retractarse de sus pasadas disculpas a su ex novia. Durante un único concierto en Nueva York este miércoles, el cantante celebró su cumpleaños lanzando lo que pareció un misil directo hacia la Princesa del Pop ante la ovación del público.

El ex líder de NSYNC dio la bienvenida a sus 43 años dando un concierto totalmente gratuito, en el que ofreció un repertorio con todos sus éxitos y algunas canciones nuevas de su próximo disco Everything I Thought It Was. Pero antes de interpretar su tema Cry Me A River, famoso por haber sido una dedicatoria a Spears tras terminar su relación en 2002, Timberlake decidió hacer una acotación, por segunda vez.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a absolutamente nadie”, fueron las duras palabras que recogió un video de Instagram filtrado por un asistente al show. El gesto llega un mes después de la primera indirecta que le envió a la cantante de Toxic mientras cantaba la misma canción en Las Vegas, diciendo: “Sin faltar el respeto”.

Pese a que no precisó a qué y a quién se refería esta semana, las palabras de Timberlake han desatado nuevamente la polémica en redes sociales y han sido tomadas por los enfurecidos fanáticos como una burla y falta de respeto no solo hacia Spears, sino también hacia Janet Jackson. Recordemos que, en 2021, el intérprete de Mirrors se disculpó públicamente con ambas artistas y aseguró que estaba “profundamente arrepentido”.

