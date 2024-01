Polémica VIRAL: Leito Oficial dijo ser ingeniero y se niega a trabajar por 20 dólares la hora en EEUU (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un migrante venezolano se volvió viral en las redes sociales por quejarse de que en Estados Unidos le estaban ofreciendo un trabajo como albañil, con un salario de $20 dólares la hora, mientras que en su país supuestamente era un profesional con posgrado en Ingeniería.

Por El Diario NY

En su cuenta de Instagram, Leo Moreno aseguró que “quiso intentar” conseguir un empleo como muchas personas se lo habían aconsejado, ya que el joven se ha dedicado a la mendicidad, según el contenido que comparte, y en varias ocasiones ha promovido esa práctica porque, según, gana más dinero.

“De tanto que me dijeron que buscara trabajo, yo lo quise intentar. En Venezuela tengo un posgrado, soy una persona profesional… no pretendan darme cualquier trabajo de pobretón sabiendo que soy un ingeniero de alta calidad. Y aquí en Estados Unidos vine a generar dinero con mi profesión y ¿saben lo que me dijeron? Que aquí no vale mi título, mi experiencia y todo lo que me esforcé en Venezuela”, expresó.

Para Moreno, quien aseguró que “ha hecho las cosas bien” y que está en Estados Unidos con todos sus documentos en regla, ganar $20 dólares por hora en albañilería es una “deshonra”.

“Es increíble, pero estoy decepcionado”, manifestó.

“Yo no vine a Estados Unidos a trabajar como empleado, teniendo una carrera. Por eso tomé la decisión de seguir pidiendo dinero en las calles, que se me hace más factible y es mejor. Porque prefiero pedir dinero en la calle a que me den un trabajo de la carrera que yo no ejerzo. Imagínate tú, venir de Venezuela, con una profesión, y aquí me quieren dar cualquier puesto. Es increíble el abuso que hay en Estados Unidos”, dijo.

Precisamente, en varios videos que publicó en su perfil de Instagram hablando sobre este tema, aparece sosteniendo un cartel de cartón con el que pide ayuda económica y señala además si nacionalidad.

“¿Por 20 dólares la hora, muchachos? No se dejen humillar. Las personas que tenemos estudios merecemos trabajo de gente profesional, no como ahora, que pretenden darnos trabajos de miserables”, afirmó.

Leo Moreno ha aparecido en las noticias y se ha viralizado más de una vez por promover acciones ilegales en Estados Unidos y una imagen de los migrantes venezolanos que es considerada errónea. En una oportunidad, grabó un “tutorial” en el que explicó “cómo ir de compras y no pagar nada”.

“Estando en el Walmart, tú procedes a mirar todos los precios. Se va tornar un poco peligroso, pero salimos sin pagar. Se quitan las etiquetas y se esconden (los productos)”, indicó en un video, que generó amplio rechazo y llevó a muchas personas a cuestionarse porqué este joven, que mantiene esta conducta, no es deportado ni detenido por las autoridades.

