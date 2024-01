“Fui muy tonta”: descubrió que su novio le era infiel gracias al detalle de una foto (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En el último tiempo, Lluna Clark se convirtió en una de las influencers más destacadas en España. Entre sus transmisiones por la plataforma Twitch, donde destaca con transmisiones en vivo IRL (in real life) y su rol como presidenta en la Kings League, la joven se convirtió en una figura con una fuerte presencia en internet.

Por: TN

En Tiktok, donde cuenta con casi medio millón de seguidores, decidió compartir una particular historia sobre el momento en que se dio cuenta que su ex pareja la estaba engañando y el video se viralizó rápidamente.

Mientras se maquillaba, Clark se grabó a sí misma y comenzó su relato: “Descubrí que me era infiel por un espejo. Fui muy tonta, me pasó por tonta y no por otra cosa porque había señales, lo que pasa es que yo no me daba cuenta”.

En aquel entonces, ella había detectado varios indicios de que su pareja le era infiel, pero su amor la llevó a continuar con el vínculo a pesar de no estar del todo cómoda. “Habían señales que me estaban diciendo ‘date cuenta’ pero yo no me daba cuenta de absolutamente nada”, aclaró.

