Entre besos, berrinches y consejos surrealistas: Djokovic vacila con Kyrgios en el Abierto de Australia (Videos)

Fueron enemigos acérrimos porque el australiano Nick Kyrgios se mofaba de que el serbio Novak Djokovic era capaz de hacer la tontería que fuera porque necesitaba sentirse querido en una pista, cuando había otros, como Roger Federer y Rafa Nadal, que tenían un carisma que atraía con naturalidad el fervor de la afición.

Kyrgios se burlaba de Djokovic, hasta que en 2022 el ‘aussie’ abominó de cómo las autoridades de su país habían tratado a su colega porque había entrado sin haberse vacunado contra la covid. Ahora son amigos, así lo escenificaron durante y después del partido que Novak Djokovic ganó a Taylor Fritz para estar en semifinales. Fueron casi cuatro horas de un nivel excepcional, con triunfo del diez veces campeón por 7-6 (3), 4-6, 6-2 y 6-3.

Detectado por Djokovic, se acercó a ese box para lanzar un beso a Nick.

We are totally here for this bromance – Novak Djokovic blows a kiss to Nick Kyrgios in the commentary booth ?#AusOpen pic.twitter.com/sPgmMFFLXe — Eurosport (@eurosport) January 23, 2024

Kyrgios sacó a conversación el tema del árbol especial con el que conecta Djokovic en Melbourne desde hace años. No quiere decir cuál es, aunque prometió al australiano que a él sí se lo desvelaría si mantenía el secreto. Además, dentro de la escena surrealista tuvo cabida el consejo de un campeón a su víctima en la final de Wimbledon 2002. “Te descalzas, subes a la copa y te cuelgas de una de las ramas más altas durante 33 minutos y 3 segundos. Entonces ganarás un Slam”.

If you see someone in the Royal Botanic Gardens hanging upside down from a tree in the near future, at least you'll know why! ?@djokernole • @NickKyrgios • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/70LBRWLP3C — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024

