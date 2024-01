La esposa de 19 años de Sadio Mané rompió el silencio desde la polémica boda

Posteado en: Deportes, Titulares

Hace una semana, el destacado futbolista senegalés Sadio Mané captó la atención mediática al formalizar su matrimonio con Aisha Tamba, una joven de 19 años con quien mantenía una relación amorosa desde hace al menos tres años. A pesar de que la pareja inició su vínculo cuando Aisha aún estaba en su juventud, los padres de la novia respaldaron la unión y expresaron su alegría de tener al futbolista senegalés como yerno.

Por: El Diario NY

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Ahora, Aisha Tamba ha decidido romper su silencio y abordar la relación en una entrevista concedida al Daily Mail inglés.

“Estoy deseando empezar mi nueva vida y sé que será muy diferente. Pero no siento ninguna presión porque la fama y el dinero de Sadio no me cambiarán”, dijo Tamba. “Esto no es lo que me interesa. Seguiré siendo una persona humilde y comprometida con mi fe”, agregó.

Sadio Mane (31 yrs old) married his girlfriend Aisha Tamba (18 yrs old). They have been dating for 2 years. pic.twitter.com/Uur4kbQ9Xk — Total Football (@TotalFootbol) January 9, 2024

Aisha, quien no utiliza redes sociales, explicó que no está acostumbrada a recibir tanta atención, ya que su familia valora la privacidad y no gusta de ostentar detalles sobre su vida personal.

Puedes leer la nota completa en El Diario NY