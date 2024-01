La respuesta de Daniel Noboa al cabecilla prófugo de “Los Lobos” que desea entregarse (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó este jueves que actuará con firmeza ante los “terroristas” al ser consultado sobre una petición de garantías para entregarse por parte de Fabricio Colón Pico, identificado como cabecilla de la banda criminal ‘Los Lobos’, y mencionado en un presunto plan para atentar contra la fiscal general, Diana Salazar.

En una entrevista en la radio ‘FM Mundo’, Noboa señaló que, si así lo desea, puede entregarse Colón Pico, quien se fugó esta semana de una cárcel en la ciudad andina de Riobamba, donde fue recluido tras ser arrestado la semana pasada.

El arresto se dio en medio de una investigación por un supuesto secuestro ocurrido tiempo atrás, pero poco después de que Salazar lo mencionase en el presunto plan en su contra.

“Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra”, dijo Noboa al ser consultado por la petición de Colón Pico.

“Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere”, añadió.

El gobernante aseveró que Ecuador “ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales”.

Desde la clandestinidad

En un vídeo que circula en redes sociales, se presenta Colón Pico y señala la fecha de hoy antes de apuntar que realiza la pieza para que la vea Noboa y la ciudadanía, al aseverar que no tiene “nada que esconder”.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente”, señaló.

El prófugo de la justicia aseguró que no tiene “nada que ver” en lo que se le acusa, y le pide “encarecidamente” a Noboa que se ponga “la mano en el pecho”.

“Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio, señor presidente”, finalizó quien, según Salazar, formaría parte de la banda ‘Los Lobos”, catalogada junto a otras bandas criminales por el Gobierno de Noboa como terrorista tras la declaración de un “conflicto armado interno” en Ecuador.

Colón Pico se fugó en medio de la tensión que vive Ecuador tras una serie de motines en cárceles y el estallido de coches, el secuestro de policías, la retención de funcionarios penitenciarios en distintas prisiones, e incluso la incursión armada en un canal de televisión el pasado martes, que terminó con 13 detenidos.

Estos hechos, atribuidos a bandas criminales, se suscitan cuando el Gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuencia organizada. /EFE