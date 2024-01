Así son los pies de un hombre que lleva veinte años sin utilizar zapatos

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Joseph DeRuvo Jr. es un estadounidense que lleva 20 años sin llevar nada en los pies, tiene unos juanetes inoperables, que han causado que se acostumbre a no llevar zapatos por mucho tiempo.

Por Semana

Un juanete es una deformidad del pie que se da cuando la punta del dedo gordo del pie apunta hacia los demás dedos más pequeños y se crea un abultamiento en la base de la articulación del dedo gordo.

La vida sin zapatos

De acuerdo con el medio CBC de Canadá, DeRuvo no usa zapatos en lo absoluto, ni siquiera en el frío del invierno en el estado de Connecticut, en la ciudad de Norwalk.

DeRuvo, quien es fotógrafo de profesión, es muy consciente de que a muchas personas no les gusta la forma en que asume el tema de sus pies, porque se lo hacen saber.

De acuerdo con este hombre, la sociedad no tiene mucha lógica en la forma en que juzga este tipo de cosas. Según una conversación que tuvo con The New York Times, DeRuvo dijo que en algunas ocasiones se condena estar descalzo, mientras que en otras es bien visto.

“Cuando me miran, dicen: ‘eso no está bien’. Pero, ya sabes, vas a la playa y hay puestos de comida donde comes y estás descalzo y, estás prácticamente desnudo y la gente parece estar de acuerdo con eso… La gente se engaña”, dijo DeRuvo.

La tranquilidad de los pies descalzos

DeRuvo también ha hablado de otro tema que lo impulsa a no usar zapatos y es que tiene un problema de ansiedad y el hecho de estar sin zapatos, con los pies firmes sobre la tierra, lo hace sentir mucho más tranquilo.

