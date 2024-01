Tragedia en California: avalancha en estación de esquí deja un muerto y un herido (VIDEOS)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una avalancha de nieve en una popular estación de esquí de Palisades Tahoe, en California, se cobró la vida este miércoles de un hombre y dejó a otra persona herida, según informaron las autoridades.

La avalancha se produjo en torno a las 09:30 hora local (17:30 GMT) en el lado Palisades de la estación de Lake Tahoe.

Poco menos de cinco horas después, la Oficina del Alguacil del condado de Placer informó del hallazgo de las víctimas. También informó que no hay más desaparecidos.

La avalancha, que obligó a cerrar la pista de esquí minutos después de su apertura, tuvo casi 46 metros de ancho, más de 137 metros de largo y unos 3 metros de profundidad.

Según la cadena de pronósticos meteorológicos The Weather Channel, “testigos presenciales” habían visto cómo “varias personas quedaron sepultadas en el deslizamiento”.

Palisades Tahoe es una estación de esquí ubicada en el Valle Olímpico, en California, que fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960.

DEVELOPING: Rescuers are responding to an avalanche at the Palisades Tahoe resort on the California side of Lake Tahoe. Reports say 1 dead and 1 injured.

pic.twitter.com/VpflmTYXu1

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 10, 2024