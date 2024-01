Deyna Castellanos con un pie fuera del Manchester City

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La delantera venezolana y estrella del Manchester City, Deyna Castellanos, podría abandonar al equipo de la liga inglesa para poner rumbo a otra institución deportiva para la próxima temporada.

Por: Líder en deportes

De acuerdo con la información suministrada por la periodista de la BBC, Emma Sanders, en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), la artillera criolla podría abandonar Inglaterra para jugar en otro país.

Understand Deyna Castellanos could be leaving Manchester City this month. There's been interest in the Venezuelan forward from clubs outside of the WSL. #mcfc

— Emma Sanders (@em_sandy) January 9, 2024