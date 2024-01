Abogados y familiares de presos políticos presentan un balance de su situación

Posteado en: Nacionales, Titulares

Las Organizaciones Justicia y Proceso Venezuela y Derechos Humanos Oficial de PJ junto a los familiares de los presos políticos venezolanos presentaron un balance de la situación de quienes se encuentran privados de libertad injustamente.

En tal sentido, la Dra. Theresly Malavé proporcionó cifras importantes para referirse a la magnitud de estas acciones por parte del Estado venezolano y dijo que existen hasta el momento 286 presos políticos entre hombres y mujeres: 35 presos políticos con enfermedades graves, 103 penados , 18 mujeres y 171 con decaimiento de medida coercitiva,

“Actualmente tenemos 35 presos políticos con enfermedades graves, entre ellos hay unos que tienen cáncer, como es el caso de Orlando Lander que tiene un tumor en el cerebro, y además hay otros con problemas respiratorios, y otras afecciones”.

Theresly Malavé, a la vez que dijo que también se encuentran 18 mujeres presas políticas por daños colaterales, para quienes piden sean liberadas y puedan reunirse con sus hijos y familiares.

“Hay más de 171 presos políticos que tienen más de 2 años privados de libertad y no han sido condenados, a ellos se les puede aplicar el artículo 230 y lograr así su libertad plena”.

Añadió que, además, en el caso de los presos penados, “se les puede dar la libertad a través de la fórmulas alternativa de cumplimiento de la pena, como por ejemplo los policías Metropolitanos del 11 de Abril quiénes tienen más de 20 años presos.

En dicha actividad, Yajaira De Forero, activista de Derechos Humanos, manifestó que el pasado mes Diciembre, fueron liberados 24 presos politicos , pero que la lucha no ha cesado, aun faltan mas, ya que aún se encuentran privados de su libertad 286 personas por motivos netamente políticos y junto a ellos sus familiares, por lo que hizo un llamado a Nicolás Maduro para que “los liberen de inmediato y puedan reunirse con sus familias luego de tantos años de penurias presos injustamente” al enfatizar que “existen muchos mecanismos para liberar a los presos políticos, más allá de una negociación”

“Nosotros igualmente queremos hacerle un llamado al gobierno de Venezuela, para que libere los presos políticos, son ellos los únicos que tienen la llave las cárceles donde se encuentran nuestros presos políticos. Exigimos la libertad y le pedimos que los liberen, existe un abanico de posibilidades y mecanismos con los cuales se pueden liberar a estas personas y me refiero a las medidades humanitarias ¿Por qué no darle la medida humanitaria a estos presos políticos que pueden perder la vida ya que padecen enfermedades graves? Hay que verle la cara a un preso político que tenga cáncer o que dependa de un respirador estando en un calabozo; no podemos permitir que algunonde ellos formar parte de esa lista de los once presos políticos que han muerto bajo la custodia del Estado por no haber tomado medidas de forma tardía, cuando ya no haya nada que hacer para que esta persona salve su vida, en cuanto a los civiles y militares que llevan masnde dos años presos sin condena ¿Por qué no apliacarle el articulo 230 del COPP y libera a estos presos políticos?”

“Otro de los mecanismos que pueden utilizar son las formulas alternativas de cumplimiento de la pena y yo quiero abogar una vez más por los por los Policías Metropolitanos. Los policías Metropolitanos en abril ya van a cumplir veintiún años presos ya les corresponde la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena, porque ellos no han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, ni violaciones a los derechos humanos y como ello hay más presos, por otra las mujeres sabemos que hay mujeres presas por daños colaterales para ellas igualmente exigimos medidas que le corresponden para ser liberadas

Yajaira Castro dijo que no descansarán en su lucha por rescatar la libertad de absolutamente todos los presos políticos, por lo que propuso darle indulto y amnistía general que permita “pasar la página y que este 2024 puedan reunirse con sus familias luego de estos años de pesadilla que han vivido”. / Nota de Prensa