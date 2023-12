El ruin comentario de Jorge Rodríguez que pretende desbaratar los Acuerdos de Barbados

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El presidente del a Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, una vez más, salió al frente como vocero del régimen para tratar de desbaratar los acuerdos alcanzados en Barbados con la Plataforma Unitaria para la celebración de unas elecciones libres en Venezuela.

lapatilla.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

“La @usembassyve, que no es embajada acreditada en nuestro país, si no una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela, persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie”, dijo luego que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela pidiera la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y de los presos políticos venezolanos, incluyendo Roberto Abdul, como parte de los acuerdos alcanzados en Barbados.

La sede diplomática afirmó que continuarán evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles para restaurar la democracia.