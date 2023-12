Carlos Corales: El estrecho camino a la libertad

Posteado en: Opinión

Esta mañana me encuentro releyendo El Pasillo Estrecho de Acemo?lu y Robinson, y los profesores han planteado en mi mente la preocupación de por qué existen naciones con autoritarismo y otras con libertad y ¿Dónde está la clave para liberarnos de esta situación en la que se encuentra Venezuela y saber cómo llegamos aquí para que al salir no caigamos de nuevo en el mismo error?

Cuando empezamos a leernos, nos damos cuenta de que el propósito que nos inspiró a escribir puede llevarnos por caminos intelectuales que nunca habíamos imaginado. de esta manera noto mi propia ansiedad o necesidad de cambio, me di cuenta de que debía mantener el enfoque en mi primera necesidad la libertad.

En el libro que menciono al principio, podemos ver las necesidades del hombre de sentirse libre de la dominación, como dice Ethan Hope, donde el hombre se sienta seguro y protegido, libre de decir y hacer sin temor a que alguien lo despoje arbitrariamente. Fukuyama expresó “el fin de la historia” cuando cayó el Muro de Berlín, “el mundo occidental ganó” dijo. Aunque para muchos, la historia no había concluido aún y sólo está a punto de comenzar. Pero esto lo dejare para otra ocasión ya que era mi propósito inicial al comenzar a escribir. Me redirigiré a nuestro país Venezuela, estamos sufriendo las consecuencias de un leviatán herido. (El leviatán es aquel ser poderoso del libro bíblico de Job, “no hay poder que se le compare”), Un monigote haciendo de ejemplo de Super Bigote de Estado, persiguiendo, apresando, condenando, acusando, bloqueando y cercenando derechos. Como consecuencia está nuestro Nelson Piñero impedido de su libertad por expresarse, por desahogar su impotencia, su rabia, como otros 300 más que sufren la saña del gobierno. Eso es una muestra de la falta de libertad, una gran pancarta y frontal por demás, para todo aquel que defienda el mal proceder del gobierno de Maduro que no puede evita

Es cierto que no tenemos derechos, pero tenemos opciones, y muchas. Aunque el poder del mal se imponga en momentos, es sólo transitorio y muestra que, ante la debilidad demostrada, ante la ilegitimidad de origen imposible de ocultar. La única opción que les queda es la persecución final. Cuando esta persecución acabe, no acabará con los enemigos del Gobierno, sino con ellos mismos. De la misma manera que al tratar de protegerse de los que robos de sus recursos, terminaron quitándole libertad al principal grupo que manejaba las finanzas de PDVSA, que ellos habían nombrado. Así que, si comienzan la persecución, que no terminen, que la sigan, porque estamos seguros de que terminará en los círculos más cercanos de Miraflores y desmoronado el Gobierno, tienen una opción, tienen a Gerardo poniendo su moral y figura en apuros por sentarse para la procura de la salida pacífica, porque ellos si que tienen pocas opciones.

Y para no terminar sin fijar una meta o camino para salir de esta locura de Estado, debo agregar que la propuesta no está en un nombre o en un líder, porque la propuesta no está en el solo cambio de caras porque los dije al principio mi preocupación también está corregir lo que permitió ponerlos allí y eso nos impone un cambio de sistema. y el foco no es una persona sino una propuesta que no es otra que nuestra libertad. La libertad basada en la no dominación, en la paz, en la propiedad segura y en la empresa.

Ing. Carlos Corales, Profesor Asistente de la Universidad de Carabobo, jefe de Catedra en Estudios Básicos de la Facultad de Ingeniería. Coordinador Políticas Públicas, Encuentro Ciudadano, Carabobo