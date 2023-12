El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de diciembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Puedes caerte una vez, quizá dos o puede que muchas más. Puedes levantarte de inmediato o demorar en hacerlo. Puedes seguir el plan que estableciste o crear uno nuevo. Puedes hacerlo solo o buscar ayuda. No importa cómo lo hagas, hazlo a tu ritmo, pero no te quedes en el piso, levántate y ve por más.

Tauro

A veces, cuando nos vestimos no sabemos que ponernos, cuando es tan sencillo: vístete de actitud, porque si tienes energía, buenas ideas o deseos de progresar, serán insuficientes sino proyectas seguridad, pero una real, no fingida. Una en que los demás te vean y digan: creo en lo que vende, o en lo que propone o en lo que hace.

Géminis

Tus ideas están un poco confusas hoy. Sabes lo que quieres pero no como lo quieres. Tomate el tiempo necesario para aclarar tus pensamientos y concretar los pasos que darás. Anota los pro y los contra de cada posibilidad y decide con objetividad, en frio, basado en lo que más conviene, porque lo que menos quieres es equivocarte una vez más.

Cáncer

Hoy estás de lo más maternal, protector y colaborador. Desde que te levantas sientes la imperiosa necesidad de hacer algo por los demás. Pero no te desgastes, ayuda a quien lo pida, porque el que no, ni lo aprovechará ni lo agradecerá. Usa tu tiempo y energía, apuesta a ganador.

Leo

En la vida a veces se gana y otras se pierde. Puede que hoy te des cuenta, muy a tu pesar que perdiste, pero ten presente que a veces perdiendo se gana. Y si algo no funciono hay que dejarlo atrás de inmediato. Vive tu duelo, pero no te quedes en el. Supera lo que sea y sigue con más fuerza, porque de ahora en adelante lo que suceda dependerá de lo que aprendiste y ¡vaya si haz aprendido!

Virgo

Te levantas con la energía a mil. Quieres hacer y deshacer, pero no cuentas con las herramientas que necesitas para avanzar, o por lo menos no con todas. Tu avance será lento, pero no importa, lo que importa es que mantengas esa energía, porque se vienen cosas maravillosas y la necesitarás.

Libra

Pequeñas crisis existenciales relacionadas con dudas, de esas que tienes de vez en cuando y que en lugar de ayudarte a avanzar, te estancas. No tienes tiempo que perder. Suelta esa actitud y asume una en la que veas los problemas como oportunidades, en la que tomes el toro por los cuernos y manejes tus fortalezas a tu favor. Eres un ser único, usa tus dones para llevar adonde te mereces.

Escorpio

Cada día es diferente al otro y los vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos. Si creemos que no podemos hacerlo, probablemente no lo haremos, pero si pensamos que lo lograremos, será así. Tus pensamientos rigen lo que harás y lo que no harás. Si hoy te sientes negativo, déjate ser por un momento y luego transfórmate y se una mejor versión de ti mismo, una en que creas en ti y en tus capacidades.

Sagitario

A veces reímos, otras lloramos, nos conformamos o vamos por más. No siempre somos los mismos ni podemos mantener la energía a mil. Puede que hoy no tengas ganas de hacer nada y que lo que hagas no alcance el nivel que deseas. Entonces relájate, distráete con algo que te motive y ya mañana será otro día. Arréglatelas para delegar o simplemente posponer.

Capricornio

Estás un poco acelerado, quieres resultados inmediatos y ejerces mucha presión, tanta que los resultados son contrarios a lo que esperabas y es que no se puede trabajar así, como en cámara rápida y sin cuidar las acciones. Es mejor demorar en lograr lo que quieres, que hacerlo rápido y mal. Si esperas y eres un poco más perfeccionista los resultados serán fabulosos. No por correr llegarás antes ni lo harás mejor.

Acuario

Hoy los sentimientos son los protagonistas de tu vida. Quieres vivirlos profundamente y estás dispuesto a hacer lo necesario para que sea así. Demuestras cuánto amas y lo haces desde el fondo de tu corazón, sin esperar nada a cambio, sólo por la satisfacción de gritar al mundo: así siente mi corazón.

Piscis

Has fracasado algunas veces, has creído que estabas pisando suelo firme, y sólo era arena movediza y terminaste hundido. Amaste con todo el corazón y al final te lo rompieron. Soñaste tanto que creaste castillos en el aire que se desvanecieron.

Seguiste metas que eran tan irreales que no pudiste alcanzarlas. No estás solo, a muchos nos sucede aunque sea una vez en la vida. Todo pasa y cada experiencia es un aprendizaje. La próxima vez serás más realista, más consciente, pero sobre todo llegarás adonde quieres estar.