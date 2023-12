Cerveceros acordaron extensión de contrato récord con el venezolano Jackson Chourio

Los Cerveceros de Milwaukee acordaron este domingo una extensión de contrato récord con el prospeco venezolano Jackson Chourio, por los próximos ocho años a cambio de 82 millones de dólares garantizados.

lapatilla.com

De acuerdo a reportes de los periodistas Adam McCalvy y Jon Heyman, el covenio incluye dos opciones del equipo para 2032 y 2033, cada una por un valor de 25 millones, que con incentivos y cláusulas de aumento, podrían llevar el valor total a 140 o 142.5 millones de dólares durante diez años.

Jackson Chourio has passed his physical, and the deal is complete. So he’s a Brewer for at least the next 8 years, and likely 10. Will be free agent at 29, at the latest. https://t.co/yXEeKv5c3d

— Jon Heyman (@JonHeyman) December 3, 2023