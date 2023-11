Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Imágenes de China sobre el “Síndrome del Pulmón Blanco” despierta temores de una nueva pandemia

Los hospitales del norte de China y de Beijing han reportado un aumento en el número de niños con enfermedades respiratorias, incluida neumonía conocida como “Síndrome del Pulmón Blanco”. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud pidió a China que proporcionara más información sobre el tema.

Por CNN

Según lo que se sabe hasta el momento, ¿cuán preocupantes son estos casos? ¿Por qué podría haber un aumento de las enfermedades respiratorias? ¿Deberían las personas que viajan a China reconsiderar sus planes? ¿Qué precauciones adicionales deberían tomar los gobiernos, los sistemas de salud y las personas?

??UNDIAGNOSED PNEUMONIA OUTBREAK—An emerging large outbreak of pneumonia in China, with pediatric hospitals in Beijing, Liaoning overwhelmed with sick children, & many schools suspended. Beijing Children's Hospital overflowing. ?on what we know so far: pic.twitter.com/hmgsQO4NEZ

Para ayudarnos a comprender la situación, hablé con la Dra. Leana Wen, experta en bienestar médico de CNN. La Dra. Wen es médica de urgencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente se desempeñó como comisionada de Salud de Baltimore.

¿Cuán preocupante es el aumento de enfermedades respiratorias que se reporta en China?

Dra. Leana Wen: Hasta ahora, según lo que sabemos por la OMS, no creo que el aumento de las enfermedades respiratorias deba causar preocupación mundial. Lo que sería más preocupante para la comunidad médica internacional es si está surgiendo un nuevo patógeno, como ocurrió con el covid-19 en el invierno de 2019. Este no parece ser el caso por el momento.

? BREAKING: UNEXPLAINED CHILD PNEUMONIA CASES SPIKE IN PARTS OF EUROPE | ALARMING SURGE CONTINUES IN CHINA

Pneumonia cases among children are surging unexpectedly in the Netherlands, with rates reaching an alarming level

Last week, 80 out of every 100,000 children aged 5 to 15… https://t.co/KswJOqEkDK pic.twitter.com/wbOx6hZoBW

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2023