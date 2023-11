La cantante Yuri contó cómo superó su adicción al sexo: “Me acosté con mucha gente”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante reveló que en su juventud disfrutaba del sexo, al punto que estuvo a punto de convertirse en ninfomana

“Nunca le metí a la droga, lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito”, fueron las palabras con las que reveló Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, quien en el podcast de Nayo Escobar, confesó que se estaba volviendo adicta al sexo.

Por Infobae

La cantante hizo fuertes revelaciones tras ser invitada por el conferencista Nayo Escobar, quien se sorprendió cuando la Reina del Pop Latino confesó que nunca le hizo a la droga, pues su vicio era el sexo.

De acuerdo con la intérprete de la ‘Maldita primavera’ el tener sexo era una delicia para ella, pues llegó a tener encuentros pasionales con muchos hombres al grado de estar a punto de morir por una enfermedad de transmisión sexual.

Yo decía: ‘ese (hombre) me lo traen’ Y mi equipo de trabajo me respondia: ‘Oye, pero es casado’, y les contestaba: ‘pero no capado, traémelo’. Y tuve mi conciencia, llegue a tener papiloma cervicouterino, casi cáncer. Sí, casi me mata, porque yo estaba happy day y me gustaba acostarme con los señores y nunca me cuidé”

“Yo no sé cómo nunca me embaracé, hubiera tenido hijos, así como un equipo de futbol. Yo decía: ‘Ay, no estoy ovulando, hay dale’ y yo me acosté con mucha gente”, agregó.

