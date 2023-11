José Gato Briceño: Criadero de pranes, hasta para exportar

Posteado en: Opinión

Hay un montón de situaciones perniciosas y negativas en nuestra Venezuela que han terminado haciéndose tan comunes que ameritan ser esclarecidas para las nuevas generaciones ya que se corre el riesgo de que los venezolanos del mañana las consideren aceptables y cónsonas con los principios y valores del bien, de lo legal, lo respetuoso. Es en serio mis respetados lectores, no crean que estoy exagerando, hoy en día hay una confusión y deslave de moralidad en nuestra juventud que es muy pero muy importante atajar para revertir los desastrosos efectos de años de libertinaje y desbarajuste de la saga Castrochavista, la peor plaga que ha azotado a país alguno.

En ese entretejido social abominable uno de los “tantos logros” criminales de la revolución del siglo XXI liderada por el traidor eterno, Hugo Chávez Frías, fue el famoso sistema de Pranes en las cárceles venezolanas, el cual consiste en delegar el poder de las prisiones venezolanas a los pranes, o líderes criminales, en cada cárcel. Después de muchos años de haber creado esas organizaciones criminales en las que cada centro de prisión tiene su comandante en jefe, comandancia que se gana a punta de sembrar el terror dentro y fuera del recinto penitenciario y que tal atrocidad se le escapó de las manos a las ” autoridades”, deciden inventar, hace unos meses la

Operación Gran Cacique Guaicaipuro, un plan del gobierno para retomar el control de las cárceles regidas por el sistema de pranato que ellos se sintieron orgullosos de fundar. Meter en cintura a los que en teoría están presos, caso de estudio. La operación comenzó el pasado 20 de septiembre con la toma de Tocorón, la cárcel más peligrosa de Venezuela y sede de la banda más poderosa del país, el Tren de Aragua.

Lo insólito es que esa cárcel tenía una discoteca en donde se presentaban artistas internacionales y de paso los anunciaban a través de publicidad radial en los estados Aragua y Carabobo, tenían zoológico, túneles para que los pranes salieran en las noches a delinquir impunemente, atracos, asesinatos, pero el gobierno revolucionario, humanista y “super eficiente” supuestamente no se enteró durante muchos años, lo curioso es que los delincuentes regresaban auto apresandose, claro, con las comodidades logradas allí, no querían estar “libres”, locura total. El general y ministro del interior – vergüenza del país -Remigio Ceballos-, anunció que para esa gran operación utilizaron 11 mil hombres entre militares y fuerzas de seguridad y adivinen que: se les escaparon 500 delincuentes la noche anterior al inicio de la operación; calculen que con esa eficiencia quieren rescatar el territorio del Esequibo.

Con todas las evidencias de la historia reciente, se sabe que el sistema de pranato fue auspiciado y fundado por Tareck El Aissami siendo ministro del interior y a partir de ahí lo terminó de consolidar siendo Gobernador del estado Aragua, combinándose en el 2011 con la coautora y protagonista del apocalipsis delincuencial del país, Iris Varela, quien fue nombrada como la primera ministra de Servicios Penitenciarios. Un premio que le sirvió para sepultar la legalidad y toda opción de solventar el caos penitenciario existente.

Tras la decisión de Varela de entregar las cárceles a los presos, los pranes extendieron su alcance mucho más allá de los muros de la prisión y aterrorizar sin cuartel a los venezolanos ya latigazos por una inseguridad galopante en calles, transporte y comercios. La más exitosa de las bandas carcelarias fue el Tren de Aragua, convirtiéndose en un actor criminal transnacional aprovechándose del éxodo venezolano para establecer una presencia permanente en Colombia, Chile y Perú. ¿ Quién puede negar que esa fue una política de estado en cuyos gobernantes son capos o terroristas internacionales?

Yo recuerdo que siendo gobernador en el año 2007 le propuse a Pedro Carreño, entonces ministro del interior, que mi gobierno le donaría el sistema de bloqueo de llamadas a toda la cárcel de La Pica porque teníamos información que se estaba delinquiendo a través de llamadas y me respondió que no me metiera en eso porque era responsabilidad del gobierno nacional, no me había percatado hasta ese momento de que este mal mandado era más malandro que Iris Valera. Pues si, concluyo desde la cárcel del exilio que la exportación de malandros también forma parte del plan desestabilizador hemisférico del régimen, diseñado por los cubanos y asesorado y puesto en marcha con asesoría de los terroristas de frentes guerrilleros y grupos árabes de extrema peligrosidad. Sembrar el terror y controlar América.

Se ha generado el efecto inverso, los venezolanos en esos países están sufriendo las consecuencias, acciones cargadas de xenofobia pues los delitos del Tren de Aragua y otras bandas atemorizan a ciudades que ya sienten el efecto de la delincuencia organizada. Atracos multiplicados, secuestros, ataques con armamento pesado a cuerpos de seguridad, con respuestas agresivas hacia nuestra gente con toda una política de expulsiones y otros argumentos legales que se han creado en Chile, Perú y otros países. Más denigración y dolor para nuestra gente .

Cuántas muestras y evidencias más del odio que nos tienen a los venezolanos los herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto necesitamos, al parecer queremos más muestras de la calaña de esa organización narcoterrorista que tiene secuestrada a mi patria y que jamás saldrá con diálogos, elecciones ni ningún proceso democrático, a los malandros los controlan los drones, pólvora y plomo. Sin duda mi posición parece ultra radical y les aseguro que no es simplista, es producto de saber con quiénes se está ” negociando”, no hay escrúpulos, no hay buenas intenciones, su único interés es eternizarse en el poder. Nada más.

Los invito, mientras se logra su salida a la fuerza del poder, a sofocarlos con denuncias, con pasión, sin distracción, en cada oportunidad y sin pausa, yo lo hago con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

