Hamás anuncia el retraso de la entrega de rehenes por violaciones del acuerdo por Israel

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El grupo islamista Hamás anunció este sábado que retrasa la liberación de un segundo grupo de rehenes israelíes al acusar a Israel de haber violado los términos del acuerdo que alcanzaron relativos a la entrada de ayuda humanitaria y excarcelación de presos palestinos.

“Retrasamos la liberación del segundo grupo de prisioneros hasta que la ocupación (Israel) cumpla los términos del acuerdo relacionado con la entrada de camiones de ayuda al norte de la Franja de Gaza, y debido al incumplimiento del acuerdo sobre normas para la liberación de prisioneros”, informaron en un comunicado las Brigadas al Qasam, brazo armado de Hamás.

Sin embargo, en un escueto comunicado el grupo islamista palestino no precisó de cuánto tiempo será el retraso o si finalmente se podrá llevar a cabo en las próximas horas.

Fuentes israelíes negaron a EFE haber violado los términos del pacto.

Taher al Nono, asesor de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás -ambos basados en Catar-, acusó horas antes del anuncio de las brigadas a Israel de violar los términos del acuerdo que alcanzaron esta semana para el intercambio de 50 rehenes israelíes por 150 presos palestinos, además de cuatro días de tregua y la entrada de 200 camiones diarios de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Hamas says they have decided to delay the release of the second group of hostages until Israel allows aid trucks to enter northern Gaza.

They must still be hiding in their tunnels because that’s exactly what happened today. There’s no limit to Hamas’ cynicism. https://t.co/nSqgaIIazA

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) November 25, 2023