Ejército reiniciará la operación en Gaza si no liberan segundo grupo de rehenes, según medios israelíes

El funcionario es citado en varios medios de comunicación hebreos, pero no hay confirmación oficial.

Un funcionario israelí amenaza con que si el próximo grupo de rehenes israelíes no es liberado de Gaza antes de la medianoche, las FDI “reiniciarán las operaciones terrestres” en la Franja.

Por Time of Israel

Traducción libre de lapatilla.com

El acuerdo que se firmó contemplaba la liberación de al menos 50 rehenes a cambio de 150 prisioneros palestinos y una pausa de cuatro días en los combates, así como un aumento de la ayuda a Gaza. Hamás ha acusado a Israel de violar los términos, lo que Israel niega.

Fuentes israelíes, a su vez, acusaron a Hamás de violar las condiciones de la lista de rehenes prevista para hoy, incluida la obligación de liberar a las madres junto con sus hijos.

En cuanto a las afirmaciones de Hamás de que Israel no ha liberado a los prisioneros de seguridad palestinos en el orden prometido, el Canal 12 cita una fuente oficial en Jerusalén que niega cualquier incumplimiento del acuerdo. “Así como Hamás decide a quiénes liberar de su lista [de rehenes] en cada etapa, nosotros decidimos qué prisioneros de seguridad palestinos liberaremos [a cambio]”.

?BREAKING: HOSTAGE RELEASE DELAY Israeli news channel 12 is reporting that Israel has given Hamas until midnight to release the hostages as agreed or the ceasefire will end immediately. ?They have also stated that all claims by Hamas that it has violated the agreement are false… pic.twitter.com/Ea8p1kOhyM

Israeli officials warn if the second group of hostages is not freed by midnight – the IDF will resume its ground operation in Gaza.

The officials say Hamas’ claims that Israel didn't fulfill the agreement are false and are attempted propaganda. “Hamas embarrasses the… https://t.co/cp3phvq04f

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) November 25, 2023