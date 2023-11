“¡Mi princesa ha llegado!”: Paris Hilton reveló que ha tenido una segunda hija por vientre de alquiler

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Paris Hilton y Carter Reum han vuelto a ser padres por vientre de alquiler. Así lo ha anunciado la rica heredera a sus 25,5 millones de seguidores de su cuenta de Instagram durante la noche de Acción de Gracias en Estados Unidos. La celebridad colgó una fotografía en su muro donde imperaba el color rosa, con un conjunto de bebé en cuyo pecho se leía London, unas gafas de sol con forma de corazón y un peluche, que acompañó con el texto: “Agradecida por mi niña”. Después de recibir una serie de comentarios de sus seguidores en los que preguntaban a la rica heredera sobre si el bebé estaba en camino o si ya había nacido, ella misma respondió a través de su cuenta de TikTok: “¡Mi princesa ha llegado!”, comentó la también estrella de telerrealidad. Más adelante confirmó en otro comentario: “Ahora tengo dos bebés”.

Por El País

Este es el segundo hijo de Hilton, de 42 años, con su marido, el empresario Carter Reum, también de 42, después de Phoenix, que nació el pasado mes de enero, también por vientre de alquiler. La pareja, que se casó en 2021, anunció a bombo y platillo el nacimiento de su primer hijo a través de una exclusiva para la revista estadounidense People donde Hilton hablaba de su deseo, por fin cumplido, de convertirse en madre: “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están llenos de amor por la llegada de nuestro bebé”.

El nacimiento de su segunda hija también ha sido toda una sorpresa —en ninguno de los dos casos había dado pistas antes sobre los nacimientos—, pero lo que no lo ha sido es el nombre elegido en esta ocasión. Ya en marzo, en su propio podcast, titulado I am Paris, donde la rica heredera pretende desvincularse de su imagen de frívola y fiestera que la acompañó durante buena parte de los años dos mil, comentaba: “Me gustaría mucho que Phoenix tuviera una hermanita algún día llamada London. Es mi ciudad favorita y siempre quise llamar así a mi hija”, reconocía, para después contar que lleva con ese nombre escogido desde hace más de 10 años.

La llegada de Phoenix fue inesperada, incluso para sus propias familias. En su reality show, Paris in Love, el matrimonio reveló que habían llevado el tema con total discreción, hasta el punto de no decírselo ni a sus más allegados: “Literalmente, nadie sabe nada”, decía Paris Hilton hablando a cámara, “nadie en esta casa lo sabe, nadie que trabaje en medios lo sabe, mis amigos no lo saben, mi familia no lo sabe”. A su lado, su marido, añadía: “Así es Paris”. En otra escena, en la que ambos iban en el coche camino al hospital, la multimillonaria revelaba, medio en serio, medio en broma, el motivo: “No podemos cargarnos la exclusiva ahora, lo hemos hecho genial hasta ahora”. Más adelante, en su podcast, daba más detalles sobre esta decisión: “Estábamos muy emocionados y queríamos contárselo a nuestra familia, pero también estábamos algo nerviosos porque si se lo cuentas a una persona, y esa persona se lo cuenta a otra, de repente está todo en TMZ o Page Six, y ya he tenido suficiente de eso a lo largo de mi vida”, agregaba la celebridad refiriéndose a dos de los más populares medios de cotilleos en Estados Unidos.

Parece que la pareja ha seguido la misma estrategia con London, aunque en diversas entrevistas Paris Hilton no ha ocultado que el matrimonio estaba buscando una niña. En una entrevista para la edición británica de la revista Glamour, Hilton explicó que se había sometido a varios tratamientos de fertilidad en los que había congelado embriones, pero todos resultaron ser varones. En la misma entrevista, que se realizó tan solo un día antes de que se anunciase la llegada de Phoenix, la propia Paris reconoció: “Pasé de nuevo por todo el proceso hace tan solo un mes, así que estoy esperando los resultados a ver si esta vez hay una niña”.

