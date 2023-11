La excéntrica lista de regalos de Navidad de Gwyneth Paltrow que incluye un vibrador dorado de 16 mil dólares

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La gurú de estilo de vida y actriz Gwyneth Paltrow, de 51 años, ha lazado un año más su tradicional lista de regalos navideños (aunque los artículos propuestos tienen poco de tradicional). Algo tan habitual en estas fechas como Mariah Carey y su All I Want for Christmas is You. Tal como pasó el año pasado, la lista ha sido dividida en diferentes categorías en la página web Goop, su empresa de productos y consejos de bienestar. La más comentada es la titulada Ridículo pero Increíble, que incluye 517 artículos.

Por El País

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

La lista contiene regalos de todas las formas; tanto peculiares como útiles. Hay opciones para todos los gustos y bolsillos, aunque escasean los más económicos. Los más caros: un brazalete de oro de 18 quilates con forma de ola, cuyo precio asciende a 36.000 euros; un Rolex “cotidiano y muy atractivo”, que asciende a 26.000 euros; o un jarrón japonés con forma de templo pintado a mano de 15.000 euros. Entre los más baratos se encuentran unos filtros de té biodegradables, de 13 euros, o unas bombas de baño “de gemas sexuales para despertar los sentidos”, de 14 euros.

Como cada año, la excéntrica lista ha sorprendido con algunos aperitivos navideños particularmente peculiares, de un queso parmesano de 24 años cuyo precio roza los 365 euros a un panettone “especial” de 59 euros, incluyendo en la lista unos macarons dorados “demasiado bonitos para comerlos” con un valor de los 150 euros. Además, para la empresaria, la decoración de la mesa en Navidad puede que sea más importante que la propia comida, pues en la lista se encuentran artículos como una vela de Papá Noel con perfume a chimenea (64 euros), un sable de champán (182 euros) para “abrir la botella de cava como un guerrero”, o unas servilletas de cóctel con estados civiles “casado, soltero, de rollo” (44 euros).

Los objetos sexuales han adquirido mucho protagonismo este 2023. Una retahíla de excéntricos y desconocidos juguetes completan la lista en general. Un dildo de oro de 24 quilates cuyo precio asciende a 13.700 euros figura como uno de los artículos más caros de la extensa lista. Además, un vibrador de doble forma (por arriba es una gruesa esfera, y por debajo tiene una figura alargada) es el tercer artículo más vendido, según se puede observar en los filtros de compra. Ayuda que su precio roce los 90 euros. ¿Otros regalos para la pareja? El Vecino, un masajeador anal “para principiantes”, o una almohada sexual para facilitar cualquier posición.

Lea más en El País