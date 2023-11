El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de noviembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Abre los ojos, ve la realidad tal cual es y toma decisiones definitivas, pero con compasión, para que nadie salga herido en el proceso. Es imposible complacer a todos, así que si no puedes evitar que otros salgan afectados, por lo menos trata de que el impacto sea menor.

Tauro

Cuando no es, lo es. Ni que lo pintes de colores o lo adornes lo más bonito posible, sólo será un maquillaje temporal. Aún cuando insistas, si no es para ti, no lo será y si lo fuerzas, puede que lo sea un tiempo, pero seguramente generará dolor, sentimientos de culpa o de obligación. Nada bueno, porque en esta vida lo que necesitamos es libertad para ser feliz.

Géminis

Aplica la inteligencia emocional. No te dejes llevar por las emociones, por impulsos que tarde o temprano podrían tirar tus planes por la borda. Cuando te impacte una noticia o situación, respira profundo y trata de verlo como un espectador, profundiza en los porque y para que de lo vivido y evalúa cuál es la mejor salida. Solo cuando estes seguro, da el siguiente paso.

Cáncer

Vive la vida intensamente, como si fuese el último día, como lo que es, un regalo para ser disfrutado hoy, no mañana ni después. Ama, ríe, siente, disfruta, da, recibe, pero sobretodo está presente. Consciente de que todo es pasajero, que lo bueno pasa y lo malo también, y de que siempre puedes ir por algo mejor.

Leo

No asumas todo lo que sucede como una verdad absoluta, porque no siempre es lo que parece, las apariencias engañan por un lado, y por otro tu verdad no es la verdad de otros, incluso, muchas veces la verdad no es la que se ve a simple vista. En en cualquier momento todo puede cambiar y de hecho, un punto específico de tu vida está a punto de un cambio. Que sea favorable o no, depende de ti.

Virgo

Es el momento ideal para plantar la semilla de lo que quieres cosechar, de entender que todo es parte de un proceso y no porque quieras que se adelante, sucederá. Que a veces se requiere paciencia, trabajar duro y constancia para ver resultados, pero que si crees en ti y en tus proyectos puedes lograr lo que te propongas.

Libra

Es un día de apertura. Tendrás oportunidad de adoptar una actitud más alegre, de comunicarte con fluidez, de encontrarte con quienes amas o conocer personas que serán valiosas para tu futuro. Tu vida social se expande y con ella la posibilidad de vivir nuevas y valiosas experiencias. Basta de encierros físicos o mentales. Tu vida es aquí y ahora.

Escorpio

Hoy serás más activo y creativo que de costumbre. Tienes actitud de ganador. Estás dispuesto a ver más allá de lo que otros ven, de profundizar tus conocimientos y de compartir lo aprendido con quienes como tú, quieren crecer. De explorar nuevas posibilidades y activar tus proyectos. Es un día para conquistar el mundo Escorpio, aprovéchalo.

Sagitario

Haces lo que quieres y lo haces de forma espontánea. Sin planes, sin líneas definidas, ni obligaciones. Te sientes libre y actúas con convicción. Estás seguro que quedaron atrás los malos momentos y estás dispuesto a soltar todo a lo que has dado una y otra oportunidad y aún así no ha funcionado.

Capricornio

Te reconstruyes después de varios días de evaluar que te ata o estanca y de dar con la respuesta: tú mismo. Hoy reconoces tus miedos y limitaciones. Entiendes sus orígenes y los enfrentas más seguro que nunca de que no pueden más que tú. Que en la vida todo se basa en decisiones y que si decides dejar atrás, lo harás. Nadie dice que es fácil, pero tampoco es imposible.

Acuario

¿Quien dice que no puedes hacer algo? Basta de decirte que No. De desconfiar en tus capacidades, de limitarte, cuestionarte o minimizarte. Ni tú ni nadie tiene derecho a cortarte las alas. Valora quien eres y camina seguro hacia un futuro mejor. A partir de hoy trabaja más en tu mundo interno, conectarte con el amor propio, la abundancia y la prosperidad.

Piscis

Permite que la vida te sorprenda. Rompe barreras, derrumba estructuras, visita lugares a los que nunca fuiste y atrévete a dar esos pasos que hasta ahora, por algún u otro motivo no has dado, pero sobre todo, vive tu vida de la forma en que siempre lo has querido hacer. En pocas palabras: se feliz.