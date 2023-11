Deya, un artista venezolano que con sus colaboraciones busca “darle su toque” a importantes piezas musicales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Deya lanzó junto con Luis Silva una versión reggae de su emblemático tema “Cómo no voy a decirlo”, que se hizo popular en la década de los 90 pues se transformó en una gran balada llanera.

En este sentido, el equipo de LaPatilla conversó con este artista venezolano para conocer los detalles de este encuentro musical así como la iniciativa de “reciclar hits” y llevarlos a un nuevo estilo sin perder la esencia de los mismos.

¿Que se siente volver pero ahora como solista?

Mi lanzamiento de solista fue en el año 2014 al instante de salir de la agrupación a la que pertenecí: en ese momento lancé un disco denominado Deya Featuring & Friends donde existen colaboraciones junto artistas como Akapellah/NK profeta/Crisler/Electrotribal entre otros, luego un sencillo Funk llamado “Don’t Lié (una canción en inglés/francés y español) luego un R&B “Give me your love” luego de vuelta a las raíces del reggae Roots con el sencillo “I Believe” junto a Onechot todos estos con sus videos oficiales.

¿Por qué versionar canciones que han sido importantes en el mundo musical?

Ya en el año 2016 cuando abiertamente la música y los medios fueron invadidos en su totalidad por el reggaeton y sus subgéneros obligando a casi que todos los artistas a incursionar en el género para poder sonar y mantenerse a lo que dictaminaba la industria “Yo no pude hacerlo, ojo no tengo nada en contra de ningún género musical…solo que en ese no me hallé jamás, no tanto por sus ritmos que son geniales sinó en el contenido de lo que exigía el género y su consumo; y fue allí donde para seguir en pie dentro de la música y el espectáculo como tal me decidí a reciclar hits de distintas épocas y géneros musicales pero llevándolos a mi estilo propio, dándoles un toque de mi esencia e identidad a esas piezas que venían ya con el éxito y el amor consigo mismas…Me dedique a ello por involucrarme más con el espectador, buscando tocar sus emociones, recuerdos, humbrales y vivencias, como dicen: tocarles la fibra.

¿Qué tal la experiencia con Luis Silva?

Luis… Un honor poder decir que es mi amigo, mi colega, maestro y leyenda icono de la cultura el arte y la música en nuestro país, de verdad que su aporte y apoyo por la música, cultura y el espectáculo ha sido supremo. Estoy inmensamente agradecido por haber tenido la dicha de poder disfrutar del maestro Luis Silva interpretando uno de sus más grandes éxitos a los ritmos de la música reggae…woao eso es otra cosa.

¿Cuál ha sido la receptividad del público?

Gracias a Dios ha sido hermoso el cariño, el aporte el apoyo y la receptividad de la gente, desde los seguidores hasta los que apenas se adentran a lo que es mi carrera, referente a la canción “Como no voy a decirlo” desde los chamos y chamas jóvenes que en cierta parte desconocen e ignoran estos éxitos que nos ha dado la música venezolana hasta los melomanos más puristas han aceptado, digerido y asimilado esta hermosa canción de una manera sublime, de verdad gracias a Dios ha sido todo un espectáculo.

¿Qué más viene?

Se vienen nuevas colaboraciones siguiendo la línea del reciclaje musical, artistas nacionales de talla internacional y de distintos géneros, incluso géneros que no llegue a pensar poder incursionar en mi carrera.

Se viene nuevamente canciones inéditas, ha llegado el momento de volver a entregarles canciones propias, gozamos ahorita de un nicho latente y expectante a la espera de letras y composiciones enérgicas, positivas y que nos invadan de buena vibra, esa es la misión de la música, alimentar y complementar nuestra vida.