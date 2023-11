El motivo por el que EEUU imprimió una cantidad récord de billetes de 50 dólares en 2022

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

A menos que seas un ávido coleccionista de divisas, un empleado de la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) o trabajes en la Reserva Federal, probablemente no sabías que el año pasado se imprimió una cantidad récord de billetes de US$ 50 en Estados Unidos.

Por CNN

El año pasado, el gobierno imprimió 756.096.000 de esos billetes, el total más alto de denominaciones impresas en un año en más de 40 años. Si sumas todos esos 50 dólares, tendrías alrededor de US$ 37.800 millones. Eso es suficiente para permitirle a Yum Brands, Inc., matriz de Taco Bell, una capitalización de mercado de US$ 35.300 millones.

Por lo general, el billete de US$ 50 es una denominación poco común y algo impopular. Incluso existen múltiples supersticiones de que trae mala suerte. (Más sobre esto más adelante). En 2019, solo el 3,5% de todos los billetes impresos en EE.UU. eran de US$ 50. En 2022, esa cifra aumentó al 8,5%, según el BEP.

Entonces, ¿por qué ves más billetes de US$ 50? Sorprendentemente, no tiene nada que ver con la inflación, aunque hoy en día a veces pueda parecer que un artículo que solía costar US$ 20 ahora cuesta US$ 50. (Afortunadamente, la tasa de crecimiento de la inflación se desaceleró a 3,2% en octubre desde su máximo de 9,1% en junio pasado.)

En cambio, todo empezó con la pandemia. La Reserva Federal descubrió que la gente empezó a acumular dinero en efectivo. Y es más fácil guardar billetes de mayor denominación.

La Reserva Federal mueve los hilos

En julio de 2021, la Reserva Federal señaló que su “orden de impresión para 2022 estaba fuertemente influenciada por la pandemia de Covid-19… la Reserva Federal continúa experimentando una demanda de moneda sin precedentes”.

Un informe posterior de la Reserva Federal de San Francisco confirmó que, después de 2020, los estadounidenses empezaron a llevar más dinero en efectivo en sus carteras, coches, casas y otros lugares.

