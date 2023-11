Las nuevas y polémicas declaraciones del jefe de LaLiga española sobre la Superliga, impulsada por Florentino Pérez

Posteado en: Deportes, Titulares

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este jueves que puede contar “con un dedo de su mano” quién es el único presidente que está a favor de la creación de una Superliga y afirmó que el concepto que tiene el Real Madrid sobre el fútbol profesional “es diferente al de los demás”.

Tebas acudió a la inauguración de las nuevas oficinas del Getafe y analizó con los medios de comunicación la situación de la Superliga. Preguntado por las últimas declaraciones del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que dijo que la Superliga era “buena” para el fútbol español (posteriormente rectificó y matizó sus palabras), dejó claro que sólo un equipo, el Real Madrid, apoya ese sistema.

“Me quedo con la nota de rectificación de Cerezo. Con un dedo me lo cuento (quién apoya la Superliga). Con un dedo de la mano lo cuento (en referencia al Real Madrid). No sé si Laporta está en la misma visión de Florentino. El caso de Cerezo, ayer sacó una nota de rectificación y me quedo con eso”.

“El concepto del fútbol profesional del Real Madrid es muy diferente al que tienen la mayoría de los clubes. La gran mayoría queremos unas ligas nacionales fuertes. No nos vale el cuento de que no van en contra de las ligas nacionales. Hemos demostrado que una Superliga sería una ruina para las Ligas nacionales. Hay que entender que la mayoría del fútbol español va por otro camino. Es muy difícil entenderle cuando los conceptos del fútbol profesional son tan diferentes. Es muy difícil entenderse”, agregó.

Además, Tebas aconsejó a los presidentes del Real Madrid y del Barcelona (Joan Laporta) parecerse más al del Getafe, Ángel Torres: “A los dos les diría que hablen más con él, que tiene una visión del fútbol muy buena”, comentó.

También se refirió a su relación con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que tras sustituir en el cargo a Luis Rubiales mantiene mejores relaciones con LaLiga que su antecesor.

“No voy a valorar si Pedro Rocha va a ser presidente después. No voy a hacer hipótesis. Pero desde que está Pedro Rocha, las relaciones son diferentes. Al menos nos sentamos. No es que resolvamos muchas cosas, pero nos sentamos, vamos hablando y avanzamos”, manifestó.

“Después de tantos años de relaciones duras con (Ángel) Villar, menos dura que con Rubiales, vamos poco a poco rehaciendo las relaciones y vamos por buen camino. Quien sea el futuro presidente, sea Rocha o quien sea, esperemos seguir por la misma línea de encuentro porque seguro que nos va a ir muy bien a todos para que las sinérgias entre el fútbol profesional y la selección sigan creciendo”, añadió.

Respecto a las declaraciones del ex entrenador del Barcelona Quique Setién, en las que afirmó que muchos técnicos sufren para cobrar sus finiquitos, Tebas señaló que en general, al final todos acaban cobrando las cantidades establecidas.

“Hay un reglamento que regula cómo se paga a los entrenadores cuando son cesados. Lo cumplen todos los clubes. Los entrenadores, todos, acaban cobrando. Hay un reglamento de la forma en la que se tiene que pagar cuando alguien es rescindido y se acaba cobrando. O bien, lo que establece la norma reglamentaria o bien un tribunal aclara. Pero se acaba cobrando. No tengo en LaLiga, cuando hacemos el control económico, una lista de acreedores”.

Sobre el fichaje de Óscar Mayo, uno de sus hombres de máxima confianza en LaLiga, por el Atlético de Madrid, valoró las capacidades de su ex trabajador y felicitó al club rojiblanco por su fichaje.

“Óscar Mayo empezó en LaLiga con 25 años. Ahora tiene 32, he trabajado muchos años con él y sé de la capacidad que tiene. No me extraña que lo hayan fichado. Lo han intentado otras veces y es una figura que liderará el mundo empresarial, no sólo el fútbol, en los próximos años. Es un gran ejecutivo. Me alegro por el Atlético de Madrid. Ha sabido escoger una perla en el mundo ejecutivo del fútbol y de fuera del fútbol”.

Tebas también habló del Barcelona y su forma de actuar a la hora de fichar: “No se puede modificar el control económico pensando en un solo club. El Barcelona, lo que hay que ver bien, es el esfuerzo que han hecho con una revolución importante de la primera plantilla. El Barcelona tiene otro camino y tienen algunas normas que sí le puede servir para incorporar jugadores. Hay que ver más lejos, no solo al mercado de invierno. Hay que mirar lejos, a la estabilidad económica. Es una de las instituciones más importantes del mundo y tienen que pensar en el largo plazo”, concluyó.

EFE