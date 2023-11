El incómodo momento que pasó Noelia Voigt en el Miss Universo 2023: Diana es Venezuela (Video)

Noelia Voigt, Miss USA 2023, vivió un incómodo momento en el Miss Universo 2023 por una bandera de Venezuela que le entregó un missólogo para que se tomara una fotografía y así quedara el recuerdo para la posteridad.

Por La Vibra

La polémica se debe a que la modelo, cuando recibió el símbolo patrio, se mostró algo contrariada, pues aunque ha afirmado que tiene raíces venezolanas y ama al país, consideró que era un irrespeto para Diana Silva, quien representa en el concurso a los venezolanos.

“Diana es Venezuela”, se escucha decir, mientras las personas que intentan tomarle la foto le dicen: “Tú también eres Venezuela”.

Debido al revuelo que se generó, el missólogo Roberto Quintero hizo un video para explicar que sus intenciones no eran malas al pedir esta fotografía.

“Aquí las apoyamos a todas”, comentó para explicar que muchos de los fanáticos se emocionan y hablan con las candidatas para contarles cómo han vivido la experiencia del certamen.

What do you think about this? Half American, half Venezuelan Miss USA 2023 @noeliavoigt tried to accommodate in spite of being uncomfortable with some fans request to take photo with the Venezuelan flag but out of respect for Diana as she is representing Venezuela

Kudos Noelia… pic.twitter.com/vKA0Rgq0p5

— PageantsNews (@PageantsNEWS) November 10, 2023