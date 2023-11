¿Anuel metido en nuevo lío? Venezolana afirma que el cantante la embarazó, lo negó y ahora la busca (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Una mujer de origen venezolana se ha vuelto viral en redes sociales, esto luego que asegurara que el cantante Anuel AA sería el padre de su hijo.

Por Crítica

En la grabación la mujer señaló que luego de una aventura con el puertorriqueño durante una visita del artista a Venezuela ella quedó embarazada.

Según la joven, una vez el bebé nació, el cantante lo habría rechazado por su apariencia, al no ser moreno como él, razón por la que no habría querido reconocerlo.

La mujer indicó que ella solo quería que este se responsabilizara del pequeño y le propuso hacerle una prueba de ADN, pero el cantante se habría negado.

Tras la negativa del famoso, decidió no buscarlo más ni pedirle que se responsabilizara por el bebé, pero fue sorprendida al supuestamente ser demandada por el cantante.

“Ya mi hijo está creciendo, pero resulta que ahora él decidió buscarlo y me demandó porque yo ya no quiero que él vea a su hijo (…) ahora que el niño está grande, que yo he luchado sola, he salido adelante sola, él sí quiere buscar al bebé, después de toda el hambre que yo pasé y no lo considero justo porque dice que me va a meter presa”, expresó.

