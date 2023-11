David Morán Bohórquez: La tragedia de los comunes y el Esequibo

Posteado en: Opinión

La “tragedia de los comunes” es un concepto importante en la teoría de juegos y la economía, y se refiere a una situación en la que múltiples individuos, actuando en su propio interés personal, agotan o degradan un recurso compartido limitado, lo que resulta en consecuencias negativas para todos los involucrados. Este concepto se popularizó a través del trabajo del biólogo y filósofo Garrett Hardin en su artículo de 1968, titulado “The Tragedy of the Commons.”

En el contexto de la tragedia de los comunes, se puede aplicar la teoría de juegos para entender cómo los individuos toman decisiones sobre la explotación de un recurso compartido. La situación se puede representar como un juego en el que los jugadores deben elegir entre cooperar y limitar su consumo del recurso o actuar de manera egoísta y maximizar su propio consumo.

Se aplica en controversias transfronterizas, como casos de contaminación ambiental, uso de las aguas de un río, recursos petroleros o gasíferos compartidos o territorios en disputa. Ayuda a analizar y entender cómo los países o actores involucrados toman decisiones estratégicas.

La “tragedia de los comunes” se ilustra a menudo con el ejemplo clásico de pastoreo excesivo en un terreno común, que involucra a las ovejas.

El ejemplo que se utiliza para ilustrar este fenómeno es el de un campo forrajero común a todo un pueblo, en el que cada pastor viene a pastar su propio rebaño. Hardin describe la utilidad que tiene cada criador al agregar un animal más a su rebaño en el campo común como el valor del animal, mientras que el costo en que incurre ese mismo criador es solo el del animal dividido por el número de criadores que tienen acceso a el campo . Claramente, el interés en acaparar tantos recursos comunes como sea posible siempre excede el precio a pagar por el uso de estos recursos. Rápidamente, cada pastor toma tantos animales como sea posible para pastar en el campo común para evitar, en la medida de lo posible, que los otros pastores obtengan una ventaja sobre él usando los recursos comunes, y el campo rápidamente se convierte en un charco de barro donde nada crece más.

El Esequibo, el campo forrajero

Los diferentes gobiernos de Venezuela han catalogado el Laudo Arbitral de París de 1899 como fraudulento. Con base en esos esfuerzos se logró firmar el Acuerdo de Ginebra en 1966 entre el Reino Unido, que en ese momento tenía responsabilidades coloniales sobre la Guayana Británica (hoy Guyana), y Venezuela. Este acuerdo estableció un mecanismo de diálogo y negociación para resolver la disputa territorial. Sin embargo, el conflicto persiste a pesar de los esfuerzos bajo el Acuerdo de Ginebra.

Desde entonces la Armada de Venezuela realizaba labores de patrullaje (disuasión) en las aguas en disputa hasta el año 2004.

En visita a Guyana el 19 de febrero de 2004 y en compañía del entonces presidente guyanés declaró “(…) Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes; beneficio directo, como me decía el presidente, como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la Comisión Binacional de Alto Nivel y buscarle viabilidad. También nos querían poner a pelear contra Colombia, por nuestro diferendo con el golfo de Venezuela, nosotros hemos dicho que no vamos a pelear contra Colombia, tenemos que integrarnos con Colombia y en los últimos cinco años con Colombia, hemos logrado quitar el tema del golfo de las relaciones (…)”.

Chávez le abrió entonces el campo forrajero a Guyana que tan celosamente los gobiernos de la democracia habían protegido. En ese entonces Nicolás Maduro era el canciller de Venezuela.

En este escenario, la cooperación y la autorregulación son esenciales para evitar la tragedia de los comunes. Chávez se apreciaba como un gigante ante una Guyana pobre. Un mal cálculo como veremos más adelante

Un paso atrás: En 1999 Exxon reconoce que el bloque Stabroek se encuentra en aguas no delimitadas

El 14 de junio de 1999 Guyana otorgó la concesión del bloque «Stabroek» para la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos a la empresa petrolera estadounidense Exxon Corporation; quien por medio de su filial en Guyana, la Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), inició las labores de prospección en el espacio submarino, que corresponde a la plataforma continental que se proyecta desde litoral oceánico de la Fachada Atlántica: un espacio no delimitado por las jurisdicciones correspondientes a Venezuela y Guyana.

Al año siguiente, el 29 de septiembre de 2000, la empresa petrolera anunciaría la invalidez del acuerdo y, por lo tanto, su renuncia a la exploración en el bloque concesionario, luego de haber reconocido la indeterminación del territorio marítimo y consiguiente disputa derivada de la reclamación territorial sostenida por Venezuela en la Guayana Esequiba. (José Rafael G. linkedin 2019)

El Vicepresidente de la filial, G.A Worthington, alegó que la situación de la reclamación venezolana comprometía las labores de la compañía; que según el artículo 24.2 del Contrato de Producción Compartida de 1999, definía como causante de suspensión o retraso de labores por “fuerza mayor” cualquier disputa territorial en el mismo espacio donde estuviese establecida la concesión. Debido a esto, y según lo estipulado en el artículo 24.3 del mismo contrato, la compañía abandonaba las labores esperando que los gobiernos asumieran la pronta solución de la controversia.

Guyana participó entre 2007 y 2015 en la iniciativa venezolana de Petrocaribe, recibiendo unos 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, que constituían el 50% de su consumo, a cambio de arroz valorado con sobreprecio de mercado.

Por otra parte, Guyana apoyó la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 a cambio de la promesa expresa de Caracas de no emplear en la disputa territorial la posición privilegiada que temporalmente adquiría.

En el año 2007 Chavez decretó que PDVSA sería el socio mayoritario de todas las explotaciones en el Orinoco. Cualquier multinacional que no aceptara un papel subordinado fue invitada a marcharse: “Goodbye, good luck and thank you very much”, alardeó Chávez en inglés. Exxon –pese a haber invertido millones en una planta para mejorar el crudo pesado de Cerro Negro– y tener operaciones en el campo La Ceiba, optó por irse. Luego demandaría compensación al régimen de Chávez en el CIADI

En 2008, ExxonMobil retomó las actividades de exploración (que había abandonado en 2000) con la reforma del contrato de concesión. Y el consorcio quedó integrado por ExxonMobil 45%, Hess Corporation 30% y Nexen Inc 25%

Llegan a Guyana los perros pastores: Brasil y China

Con dos ejemplos voy a ilustrar cómo los gobiernos de Brasil y China firmaron múltiples acuerdos de cooperación con el gobierno de Guyana, casi todos enfocados en el territorio (forrajero) del Esequibo. Proyectos viales, de energía, de infraestructura, de minería (manganeso, oro, bauxita).

Lula y su relación con China

Con la llegada de Lula a la presidencia de Brasil (2003 – 2010) y por la sucesión de su pupila Dilma Rousseff (2011 – 2016) el vecino del sur hizo un cambio geopolítico importante y estrechó relaciones con China, con alto impacto en sus aspectos comerciales y por lo tanto en sus necesidades geoestratégicas

Entre las iniciativas tomadas en este período cabe mencionar:

1- La creación, en 2004, de un nuevo marco institucional mediante el establecimiento de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Consulta y Cooperación (COSBAN), la instancia más alta de diálogo político entre los dos países;

2- La firma, en 2010, del Plan de Acción Conjunta Brasil-China (2010-2014) – PAC, que define objetivos, metas y directrices para la cooperación bilateral en sus diversos campos;

3- La elevación, en 2012, de las relaciones Brasil-China a la condición de Asociación Estratégica Global y el establecimiento del Diálogo Estratégico Global, a nivel de cancilleres;

4- La firma, en 2012, del Plan de Cooperación decenal para el período 2012-2021,

5- La creación, en 2015 del Fondo de Cooperación Brasil-China para la Expansión de la Capacidad Productiva

De nuevo con Lula en la presidencia, en su tercer mandato, Brasil y China firmaron en marzo de este año un mecanismo para establecer el comercio bilateral en monedas locales, excluyendo al dólar

En datos de la OEC, en 2021 Brasil exportó a China, que es su principal destino exportador, productos por valor de 88,3 mil millones de dólares, y China exportó a Brasil, que es su 19no destino exportador, productos por valor de 53,8 mil millones de dólares.

Ese monumental intercambio, ha llevado al gobierno de Brasil a plantearse corredores interoceánicos que le garanticen el flujo de productos hacia la nación asiática. En su concepto geoestratégico ha identificado 4 corredores, con centro en Cuiabá, en el estado Mato Grosso de Brasil.

El corredor No. 3 es el que le da acceso a Brasil al Mar Caribe, principalmente con 2 proyectos, el puerto de aguas profundas en Guyana y la carretera Boa Vista – Lethem – Linden – Georgetown.

Esa carretera atraviesa el Esequibo, razón que no impidió que Lula financiara y construyera el puente sobre el río Takutu, una estructura de 230 metros de longitud que une a la población de Bonfim, en el Estado de Roraima, Brasil, con Lethem, en el Esequibo, completando la integración vial Brasil – Esequibo – Guyana, en el corredor Boa Vista – Georgetown.

Los intereses del perro pastor China

Utilizaré el ejemplo del bloque petrolero offshore Stabroek de la injerencia del gobierno chino, y por lo tanto del Partido Comunista de China PCCh en el territorio Esequibo.

Como les relaté anteriormente, Exxon retomó las actividades exploratorias en el bloque Stabroek, que está en aguas en disputa, en el año 2008. A partir de 2010 comienza a levantar la data sísmica, una actividad costosa y de alto riesgo, que la ingeniería de Exxon llevó a otro nivel con sísmica 4D asistida con inteligencia artificial.

Son aguas ultraprofundas, que superan los 1.500 metros de profundidad

En 2013, la estatal China National Offshore Oil Corporation CNOOC, adquiere el 25% del consorcio que estaba en manos de la canadiense NEXEN

Recordando el contexto petrolero de esa época, las compañías petroleras enfrentaban una dura guerra política y comercial auspiciada desde el World Economic Forum acerca de las implicaciones del petróleo y sus derivados en el calentamiento global. El sistema financiero global se sumó al enfrentamiento y el financiamiento a los proyectos de inversión de las grandes petroleras se secó.

A partir de 2014 hasta 2020, tanto Exxon como Hess sufrieron una descomunal pérdida de su valor de mercado.

En 2015 se firma el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.

En 2020 ExxonMobil es eliminada del Índice Dow Jones. Los ambientalistas cantaban victoria. Exxon Mobil que en 2007 llegó a tener una valor de mercado de 525.000 millones de dólares, había caído a apenas 140.000 millones de dólares en 2020.

Pero el consorcio Exxon-Hess-CNOOC anunció en 2017 la decisión de invertir el el riesgoso bloque Stabroek, en aguas ultraprofundas no delimitadas del Esequibo.

¿Quién aportó en un ambiente tan hostil el financiamiento? Pues sólo un socio tenía la capacidad de hacerlo: La CNOOC

Hace dos semanas Chevron anunció la compra de Hess, por lo que ahora posee el 30% del consorcio

Veamos quiénes son los accionistas actuales de las empresas del consorcio Stabroek

Vanguard Group es el mayor accionista tanto de ExxonMobil como de Chevron. Eso le da un interés combinado total del 6,61% del consorcio.

Vanguard tiene una estructura única para una empresa de gestión de inversiones . La empresa es propiedad de sus fondos; los fondos son propiedad de los accionistas. Esto significa que sus accionistas son los propietarios reales. A diferencia de la mayoría de las empresas de inversión de propiedad pública, Vanguard no tiene inversores externos además de sus accionistas. Hoy son unos 50 millones de accionistas.

Por otro lado tenemos que el mayor accionista de la CNOOC es la poderosa Comisión de Administración y Supervisión de Bienes Estatales del Consejo de Estado SASAC con el 66,13% de las acciones de la CNOOC, lo que le da una participación individual del 16,53% en el consorcio, por mucho la mayor de todas.

La SASAC (una especie de lo que fue el Fondo de Inversiones de Venezuela) es una organización ad hoc de nivel ministerial directamente subordinada al Consejo de Estado de China. El Comité del Partido de SASAC desempeña las responsabilidades encomendadas por el Comité Central del Partido Comunista Chino.

El consorcio está próximo a poner en funcionamiento el tercer FPSO, el One Guyana, en el campo Payara del Stabroek, llevando para el primer trimestre del 2024 la producción del bloque a 600 MBD, que le representan a la SASAC 99 mil barriles diarios de crudo.

Hasta acá dos ejemplos de los intereses de dos grandes perros pastores que entraron al Esequibo con las hasta entonces pobres ovejas guyanesas.

La Bandera Falsa

El término “bandera falsa” se utiliza para describir una estrategia en la que un jugador simula tener un objetivo o preferencia diferente a la que realmente tiene con el fin de engañar o confundir a otros jugadores y obtener una ventaja en el juego. Esta estrategia puede involucrar el ocultamiento de las verdaderas intenciones o la representación de intereses que no son auténticos.

Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores el lunes 25 de septiembre de 2023 dijo “Guyana ha pretendido tomarse los mares a la fuerza, más que Guyana, la Exxon Mobil y el Comando Sur han comprado a los políticos. Guyana se ha convertido en una base militar de los norteamericanos, pretenden tomarse el mar no delimitado, a la bárbara, a lo colonialista y después se victimiza”

A las luces de lo que aquí les he expuesto, y ante muchísimas más evidencias, esta es una bandera falsa.

Y ¿Por qué la utiliza? porque cree que está en una situación en que la información es asimétrica, es decir, que lo que él sabe -la presencia de los perros pastores en el Esequibo- no lo sabe el resto del país. Y por eso propone una ridícula e inútil consulta

El régimen sabe muy bien, que el haber llevado “la tragedia de los comunes” al Esequibo perdió toda posibilidad de que las ovejas y sus perros pastores se retiren voluntariamente. Eso está muy lejos de sus intereses.

Al dejar de lado el mecanismo de negociación directa, el chavismo metió al país en el Dilema del Prisionero, que tiene dos opciones. Colaborar o No

Si no colabora, lo pierde todo. Si colabora, y acepta la intermediación de la Corte Internacional de Justicia, tal vez pueda recuperar parte o el todo de nuestros derechos en disputa.

La salida es jurídica. Por eso le digo NO a la consulta y SI a la defensa de nuestros derechos sobre el Esequibo

Pero no puede – ni debe – defender nuestros intereses el que pretende engañarnos.