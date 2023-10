José Gato Briceño: Candidata electa, duélale a quien le duela

Posteado en: Opinión

Así como lo mencioné en mi escrito de la semana pasada, todos los intentos por liberar a nuestra amada Venezuela son válidos; lo increíble es que siempre tienen una energía tan contagiosa que va arrollando a convencidos y escépticos por igual, al menos para imaginarnos por un momento viviendo en paz dentro de nuestra tierra, sin más sobresaltos que los del trabajo, el estudio y la vida productiva que merecemos.

Si hacemos un recuento de lo vivido durante estos actos democráticos opositores para escogencia de nuestros representantes contra el narcochavismo y para decirles nuestra opinión, por ejemplo y haciendo memoria, las primarias de 2012 para escoger al candidato opositor con la participación de más de 3 millones de votantes en las que resultó electo Henrique Capriles; el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en julio de 2017, para la consulta popular que buscaba mostrar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el gobierno de Nicolás Maduro donde acudimos más de 7 millones de venezolanos dentro y fuera del país a darles un NO rotundo y estas últimas primarias en las que participamos 2.5 millones de personas en las que el pasado domingo 22 y superando todos los obstáculos habidos y por haber los venezolanos nos manifestamos por primera vez, en unas elecciones primarias AUTOGESTIONADAS. Se demostró de forma, clara, contundente y decidida el anhelo de cambio, fue una gran jornada cívica, llena de ímpetu rebelde que quedará grabada en la mente e historia de Venezuela. No podemos olvidar que la narcotiranía desde el primer momento quiso impedir las primarias, cuando la directiva de la Comisión Nacional de Primarias- CNP le solicitó al Consejo Nacional Electoral-CNE la asistencia técnica y obviamente por órdenes de la plana mayor del PSUV, a los pocos días renunció toda la directiva del CNE, con la sola intención de que no se efectuaran dichas elecciones. Creyendo que con esa renuncia le habían dado el tiro de gracia a las primarias y no se imaginaron jamás que la voluntad de cumplir con el objetivo podría más que sus triquiñuelas de abuso de poder, la CNP puso la sobremarcha y se comenzó a correr el cronograma como actividad autogestionada (plan B), mientras que las manos peludas rojas rojitas, alacranes y demás bichos de uña ejercieron presión a casi todos los candidatos para convencerlos que eso no era posible, logrando que la vicepresidente de la comisión nacional y algunos directivos regionales renunciaran dejando un rumor de supuesta mala gestión interna en la comisión para dañar el proceso. Feliz decisión pues no hicieron falta.

El acoso policial y militar a algunos candidatos, cercos económicos y mediáticos en los que hasta el enano siniestro de Diosdado Cabello llegó a afirmar que sí no se hacían con la asistencia técnica del CNE, no se harían, quedando nuevamente como payaso, su nuevo personaje favorito.

Pienso que esa premura y desespero del régimen, generada muy pocos días antes de la primarias, por sentarse en la mesa de diálogo en Barbados, fue generada por la fuerte necesidad económica para financiar sus marramucias y es allí a donde los gringos los comprometieron para que “permitieran” las elecciones primarias y ellos la aceptaron, a pesar de todas las informaciones que manejabamos en las que decían que las impedirian a través del Tribunal Supremo de Justicia.

Gracias a Dios mordieron el peine de los gringos de permitir las primarias porque no se imaginaron que serían tan exitosas, que a pesar de la campaña de terror y chantaje al pueblo y a los medios de comunicación, el pueblo demostró el cansancio de estar sometidos y empobrecidos y se echó el miedo a la espalda, el mejor ejemplo lo dió Caracas ¿que nos íbamos a imaginar que en las parroquias del 23 de Enero, La Vega, La Candelaria, Caricuao, etc ese hicieran maratónicas colas para ir a votar? no lo impidió ni la falta de gasolina, ni el gran invierno que azotó gran parte del país.

Otro de los grandes éxitos de las primarias fue que los otroras partidos que integran el G3 (Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) que se autoeligieron de tener la vocería de la oposición porque tenían maquinarias o estructuras políticas a nivel nacional, quedaron aplastados por un pueblo que ya no obedece a líneas políticas, ni mucho menos partidista, el mejor ejemplo lo dió el estado Monagas, donde Acción Democrática tuvo en los últimos tiempos, cuando yo fui actor político, un promedio de votos super duros o incondicionales que obedecían a la línea partidista de aproximadamente 15.000 votos y el pasado domingo llegaron a duras penas a 6.000 votos en todo el estado y eso teniendo el poder en alcaldías lo que les “asegura” militancia por interés.

Que les quede bien claro a los señores de la plataforma unitaria, ese contundente triunfo o mandato del pueblo con más de 90 % de los votos a Maria Corina Machado, la convierte en la única líder y vocera de la oposición venezolana, que no les quede un ápice de dudas a los que controlan, trafican y venden siglas o franquicias de los partidos políticos que el pueblo habló de la forma más clara y contundente.

La espectacular participación del pueblo haciendo las colas y desafiando al terror del narcorégimen le generó un desequilibrio o culillo tan grande a la cúpula, comenzando por Maduro, Diosdado, Jorge Rodríguez y hasta la bruja de Cilia Flores que no declaraba desde el año pasado, que salieron a cantar fraude, una vaina loca que no la entiende nadie o será que Diosdado les suministró una dosis no apropiada o de mala calidad del producto que él consume, distribuye y vende.

Todos los venezolanos tenemos el deber y la obligación con la patria de apoyar está nueva líder en todos los escenarios que se vayan presentando para poder cristalizar el sueño de la libertad, no es fácil el camino y vendrán demasiados obstáculos peligrosos, pero con la fe puesta en Dios, que será el gran guía y maestro, lograremos ese gran anhelo.

Mi más elevada estima, reconocimiento y consideración para la Comisión Nacional de Primarias-CNP, un equipo profesional serio, con excelentes credenciales, por el trabajo realizado en Venezuela y en el exterior, me quito el sombrero por su manejo del proceso y quedo totalmente a sus órdenes.

Especial mención a la comisión regional de primarias del estado Monagas, a toda su directiva liderada por el doctor Hugo Febres persona que aprecio, quien igualmente imprimió su inalterable ética en esta tarea por la patria. No se hicieron de esperar los ataques directos y amenazas de parte de la dictadura, pero todo eso será cuchillo para su pescuezo, ya sabemos que si resbalan ante los acuerdos de Barbados, pierden sus recompensas; mi apoyo y fuerza espiritual a todo ese gran equipo ante los atropellos de la narcodictadura.

Lo ideal, reflexiono desde la cárcel del exilio, sería que esas ratas abandonen el barco, que no molesten más a nuestra sufrida población,son desvaríos en mis plegarias pero no abandono la lucha, la denuncia, el enfrentamiento contra esos desalmados, a cada segundo,con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

