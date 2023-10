No habrá transporte público en Ciudad Guayana este domingo #22Oct: “Eso es para que no votemos”

A través de una convocatoria enviada vía WhatsApp, los transportistas del municipio Caroní al sur del país, fueron citados a trasladarse este domingo 22 de octubre, hasta el estacionamiento del estadio La Ceiba, en El Rosario, y en Pozo Verde en la escuela del 19 de Abril, todos estos sitios ubicados en San Félix, ya que “se realizará la inspección de las unidades con el equipo de Fontur y la alcaldía”.

Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

El llamado fue realizado para los presidentes y representantes de las organizaciones: Los Olivos, Parada La Bendición de Dios, El Diamante, Mediana Csr, Orincar, La Piña, Vista Al Sol, Sol Guayana, Élite Express, Rápidos Express, Caruachi, Palo Grande, Campesina Guayana, La Sierra, Pozo Verde, Rubén Valdez, Aguilas del Rosario y C-F, todas cooperativas de transporte público.

El mensaje explica que “por este medio (WhatsApp) enviar DT9 de Fontur, la cual debe llenarse en digital y traer en físico la hoja, impresión oficio, no modificar el formato, trabajar en cada columna y celda como está en el formato”.

Y concluye con la firma de “coordinador de Fontur Bolívar y director del órgano de transporte público, José Betella”.

“Eso es para que no votemos y no contraten los buses. Ya estamos cansados. Y se comenta que el que no vaya, no le van surtir más combustible”, señaló el dueño de una flota de autobuses.

El equipo de prensa de lapatilla.com se comunicado en dos oportunidades con Betella para saber el motivo de esta “revisión” y el por qué se realizará el domingo 22 de octubre, fecha en la que la oposición venezolana realizará las Primarias, pero no hubo respuestas.