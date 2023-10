La severa medida en Miami Beach para las personas que duerman en la calle

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach aprobó una nueva ordenanza que pondría a las personas que duermen en la calle bajo arresto si se niegan a ser alojadas en un refugio. Diferentes grupos de apoyo, como la Coalición de Miami para el Avance de la Equidad Racial, se pronunciaron en contra de esta severa medida que entraría en vigor próximamente.

Por La Nación

En Miami Beach ya había una prohibición de pasar la noche en la calle. Sin embargo, esa ordenanza exigía que la policía avisara antes de realizar un arresto, mientras que la aprobada este miércoles elimina esa disposición. De acuerdo con el Miami Herald, entrará en vigor dentro de los próximos 10 días.

La medida fue aprobada por la Comisión de la Ciudad de Miami Beach

La votación fue de 4-3 para aprobar la prohibición revisada como “acampar”. El alcalde Dan Gelber afirmó que “no se trata de criminalizar ni arrestar a las personas porque no tienen hogar (…)”. A su vez, enfatizó los servicios que la ciudad les ofrece como respuesta a las críticas de los opositores. Tanto él como los comisionados Alex Fernández, Kristen Rosen González y Steven Meiner estuvieron a favor. Mientras que los comisionados Ricky Arriola, David Richardson y Laura Domínguez votaron en contra.

Los funcionarios que apoyaron esta reforma destacaron que las personas no serán arrestadas a menos que haya dónde dormir en un refugio. Como defensora, Rosen González argumentó la ciudad trataba de ser amable para encontrar una solución para una “población que vive según sus propias reglas e ignora por completo nuestras leyes”.

Se oponen a la nueva ordenanza para arrestar a personas sin hogar

Arriola, uno de los comisionados en contra de la ordenanza, señaló que una prohibición más estricta de dormir al aire libre no ayudará a aliviar la falta de vivienda: “Estar sin hogar no es un delito (…) Crear una nueva categoría de delito, que es básicamente la categoría de personas sin hogar, no es la solución”.

