Este acuerdo es diferente, por Tomás Guanipa

Posteado en: Opinión

En los últimos 24 años hemos pasado por varios procesos de negociación, hasta ahora ninguno de ellos nos ha ayudado a conseguir lo

que los venezolanos deseamos, un cambio político en Venezuela que nos permita progresar, unir a la familia, y vivir en una democracia en

el que podamos convivir todos.

Eso tiene una explicación, los procesos de negociación son duros, están llenos de desconfianza (de un lado y del otro), pero cuando se negocia con un sistema que desde el poder desconoce la constitución y el estado de derecho es mucho mas cuesta arriba que salga bien.

Pedirle a los venezolanos que hoy den un voto de confianza a este tipo de procesos, luego de 24 años de lucha por la democracia, puede sonar ofensivo para muchos o inútil para otros, pero aun siendo así, quiero contarles

¿Por qué este acuerdo es diferente?

– Logramos con el apoyo de la comunidad internacional que se volviera a la mesa de negociación, luego de meses de paralización.

– Ha quedado en evidencia, que en Venezuela hacen falta garantías electorales que hoy no existen.

– Con la firma de este acuerdo, el régimen Maduro se compromete a cumplir con una ruta que de garantías electorales aceptables para un proceso electoral en el 2024 que garantice el respeto a la voluntad del pueblo en Venezuela. Condiciones que incluyen procedimientos para

revertir inhabilitaciones, desjudicialización de los Partidos Políticos, la Observación internacional de la Unión Europea, Centro Carter y Naciones Unidas, el voto de los venezolanos en el exterior actualización y depuración del Registro Electoral, entre otras.

– La liberación de presos políticos que nunca debieron estar tras las rejas y que sin duda son una prioridad para nuestra lucha.

– La articulación de acciones con el apoyo de nuestros aliados internacionales para aliviar la profunda crisis económica y social de todos los

venezolanos.

¿Qué si es suficiente? absolutamente no, pero así son las negociaciones de estas características , creer que quienes están en el poder

están obligados a ceder ante todo lo que por derecho nos corresponde, seria no considerar la naturaleza propia de este sistema. No nos olvidamos de los presos políticos civiles y militares, tampoco de los millones de venezolanos que hoy están fuera de Venezuela producto de la crisis migratoria mas grande del mundo y tampoco de los venezolanos que dentro del país vivimos una catastrófica situación económica, social y política sin precedentes en nuestra historia. Por ellos tenemos que seguir, resistir y persistir.

Pero no podemos desestimar este acuerdo, pues es un paso importante para mejores condiciones en las elecciones del 2024, aún insuficiente para el restablecimiento de las condiciones democráticas en Venezuela, si, pero un paso más en la lucha.

¿Creemos que lo cumplirán? seriamos muy inocentes afirmando eso desbocadamente, sabemos bien a lo que nos enfrentamos, por lo que es una tarea de todos ser los defensores y vigilantes de este acuerdo, que es el mejor que hemos tenido en años. Tengan la certeza que nos

haremos escuchar en caso de que se pretenda desconocer lo acordado. Las negociaciones de este tipo, pueden no ser populares y tampoco

justas, pero cuando asumí la responsabilidad de representar a mi partido en esta mesa, decidí seguir el lema de mi hermano Juan Requesens, estoy negado a rendirme en la lucha para que este acuerdo nos de, al menos, las herramientas mínimas para rescatar la democracia de Venezuela.

¡Por Venezuela TODOS los esfuerzos SIEMPRE valdrán la pena!