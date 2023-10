“Al igual que ustedes somos seres humanos”: Peso Pluma se desquitó con quienes lo vinculan con Nicki Nicole

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde hace ya un tiempo a los famosos Peso Pluma y Nicki Nicole los han estado relacionando sentimentalmente, pero en una reciente intervención la argentina negó tener algo más que una amistad con el mexicano, y así una nueva polémica tomó protagonismo.

A través de su cuenta en X, Peso Pluma se desahogó y compartió un mensaje que, muchos han interpretado como indirecta, tras las declaraciones de su colega.

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, escribió Hassan Emilio Kabande Laija.

solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado .

???? — Peso Pluma (@_PesoPluma) October 12, 2023

La confesión Nicki la hizo en una entrevista con Molusco TV: “No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que…es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”.

Y, para concluir dijo: “La realidad es que somos amigos”.

Tras estas declaraciones a Nicki también le cayeron un sifín de comentarios negativos: “Si no eran nada, ¿por qué le das alas?”; “Funada de por vida, nunca vuelvas a México”; “Gracias a Peso Pluma el mundo logró identificar quién eras”; “Esperemos que no vengas a México jamás”.