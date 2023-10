Así se vio desde el espacio la sombra de la Luna sobre la Tierra durante el eclipse de Sol

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este sábado 14 de octubre, millones de personas en el continente americano fueron testigos del eclipse anular de Sol, un evento astronómico en el que se observó el paso de la Luna entre la Tierra y la estrella solar.

Por NTN24

Las redes sociales se inundaron de imágenes captadas por los usuarios, las cuales evidenciaron la espectacularidad del fenómeno. A su vez, millones de personas, desde Estados Unidos hasta Brasil, asistieron a parques y zonas despejadas para presenciar de manera directa el evento astronómico, que por ser de tipo anular dejó ver lo que se conoce como “anillo de fuego”, un aro brillante que se produce cuando la Luna se interpone sobre el Sol, pero no logra cubrirlo por completo.

Además de las miles de imágenes desde la tierra que se divulgaron, también se conoció recientemente una impactante secuencia que muestra el momento exacto del paso de la luna y su sombra reflejada sobre la tierra desde el espacio.

La imagen fue captada por un satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica (NOAA, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cuya función es monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera.

En la secuencia se puede observar el paso de la luna desde el noroeste del Pacífico hasta el Golfo de México y la sombra que se refleja en el recorrido.

And with that, #SolarEclipse2023 has traveled from Oregon to Texas.

Watch the view of the shadow from @NOAA’s #GOESEast as it moves across the Pacific Northwest to the Gulf of Mexico. pic.twitter.com/jW7Iz9wPzX

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 14, 2023