IMÁGENES: Israel planea desplegar por primera su moderno sistema láser “Iron Beam”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Israel se está preparando para realizar la primera prueba operativa del sistema láser “Iron Beam”, una innovadora herramienta diseñada para interceptar cohetes enemigos mucho antes de lo previsto, reforzando así la defensa aérea del país en medio del conflicto con el grupo terrorista Hamás.

Por: La Verdad Noticias

Desde el inicio de los ataques terroristas en Israel el 7 de octubre, la defensa aérea del país, liderada por la Cúpula de Hierro, ha sido puesta a prueba, logrando interceptar una importante cantidad de proyectiles enemigos.

El sistema de defensa de Israel ha demostrado su eficacia, especialmente durante un intento de ataque al aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv. Sin embargo, Israel está avanzando en otros proyectos de defensa, como el sistema Iron Beam, que se encuentra actualmente en desarrollo y destaca por su rentabilidad económica.

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system.

This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot.

It may sound like science fiction, but it's real. pic.twitter.com/nRXFoYTjIU

— Naftali Bennett ??? (@naftalibennett) April 14, 2022