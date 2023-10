El terrorismo y su títere Maduro, por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Posteado en: Opinión

No somos pendejos

La historia es cierta, los datos no engañan. Ni tú ni yo somos pendejos y aunque existan pendejos entre nosotros, opositores colaboracionistas, alacranes y mendigos de reconocimiento, nosotros no nos dejamos engañar, investigamos, analizamos y concluímos sobre datos rudos. La siguiente no es teoría conspirativa ni se basa en supuestos, todas son realidades comprobables. Una estrategia socialista de largo aliento ha invadido a América.

La situación es aún más delicada porque quienes deberían de estar más atentos que nadie, los Estados Unidos, están discutiendo auténticas pendejadas: LGTB, etcétera.

Estamos en peligro.

Excepcional y alarmante

La investigación no es mía, quien ha llegado a las conclusiones que mencionaré es el investigador y experto en seguridad, Joseph Humire. Su trabajo es tan brillante como alarmante. Con él he compartido sus indagaciones sobre el tema árabe con mis experiencias como activista, en especial las menciones que en su momento me hizo la primera dama, Marisabel de Chávez, sobre la “inaceptable ingerencia” de Irán en Venezuela. Según ella su esposo Hugo le entregó el país a los ayatolás.

Un único objetivo, obviamente delirante, endoctrinado e ideológico (fundamentalista) lo movió a hacerlo: acabar con los enemigos de la civilización: Estados Unidos e Israel.

Semejante locura tiene otro origen, no chavista.

Abdel Nasser, el Chávez árabe

Este carismático militar y político egipcio, desde su llegada al poder en 1954 (lee bien) promovió el panarabismo, un movimiento nacionalista, socialista y musulmán (combinación entre nazi y árabe) para derrotar a los Estados Unidos, Europa e Israel (supuestos infieles, enemigos del mundo árabe). Reconocido el valor estratégico de Venezuela, el panarabismo envió a Zaidan El Aissami (padre del ultra corrupto Tareck) para que creará una celula socialista en el país, que financió al terrorista pro-palestino Carlos El Chacal y al socialismo en la tierra de Bolívar. Las guerrillas venezolanas fueron financiadas e ideadas por árabes.

De ahí que el peor terrorista del mundo (el chacal) antes de Bin Laden y Hamas, a quien el chavismo llama “General”, sea venezolano. Zaidán El Aissami financió a Chávez en el golpe del 4 de febrero.

Estuvo preso por ello.

Panarabismo en América

El movimiento panarabe (nacionalista, socialista y árabe) penetra y financia todo el socialismo americano. Todo. En Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia, Nicaragua y obvio, su base petrolera, Venezuela. Chávez se compromete a usar el dinero venezolano para apoyar la estrategia de acabar con los Estados Unidos, paga las campañas de Evo, Correa, Ortega, Lula, Petro y Kirchner para tal fin. Muerto Chávez, el panarabismo nazi persiste con su títere Maduro. Por eso las imbecilidades que dice apoyando el terrorismo de Hamas.

Esta estrategia, parece mentira pero no lo es, fue concebida hace casi sesenta años con la invasión del socialismo árabe a la región. Investiga, sé consciente del verdadero enemigo.

Chávez y Maduro le entregaron Venezuela al panarabismo.

Soleimani en Venezuela

Irán, el fundamentalismo islámico, en su afán de derrocar a Estados Unidos e Israel, se incorpora y apoya en los ochentas este movimiento socialista latinoamericano. Soleimani es la mente detrás de la alianza. Por eso mandan células de Hamas, Hezbolá a actuar en Venezuela, les dan pasaportes y gerencian el régimen asesino de Maduro, su títere. Hay un venezolano que estuvo involucrado entre los terroristas del ataque a las Torres Gemelas en New York, Hakim Diab Fattah, que Maduro protegió cuando fue Canciller.

Esta historia no es nueva. Es una visión estratégica pro árabe y pro socialista. Venezuela está secuestrada por está alianza terrorista, por eso es tan difícil sacarlos del poder. Muchos terroristas árabes e iraníes han penetrado a los EEUU con pasaporte venezolano. Están ahí.

Venezuela es santuario del terrorismo.

Maduro es su títere…