Raúl Ochoa Cuenca: Venezuela, una realidad lacerante

Posteado en: Opinión

Pareciera que por primera vez en todos estos años, la comunidad internacional esté, en lo pudiéramos llamar, transitando sobre ciertas iniciativas, con el fin de contribuir en la solución de una situación, que con el pasar de los días se torna más compleja y con importantes repercusiones a nivel continental: la realidad económica, social y política de Venezuela.

Veamos hoy algunos hechos que se han desarrollado en los últimos años en relación a lo que podríamos llamar el futuro o permanencia de Nicolas Maduro en Miraflores. Comencemos con el caso de los llamados extraditables. El primero fue el traslado del Sr Alex Saab a los Estados Unidos de América el pasado 16 de octubre del 2021. Saab fue detenido en la República de Cabo Verde el 12 de junio del año 2020, atendiendo una orden de captura internacional, emitida por un tribunal de los Estados Unidos de América. Recuerdo que a esta fecha ya Saab tiene 40 meses detenido, entre lo transcurrido en la cárcel de República de Cabo Verde y la cárcel de Miami en Estados Unidos.

En segundo lugar vemos que el general en situación de retiro, Hugo Carvajal Barrios, importantísimo personaje del gobierno de Chávez y dueño de mil secretos es huésped fijo desde el 19 de julio de este año y sin fecha probable de salida, en el Metropolitan Correctional Center de la ciudad de New York. Para el mayor general, Carvajal Barrios, su juicio ya ha comenzado y muy probablemente sus confesiones también.

Siguen en orden de importancia la señora Claudia Diaz, conocida con el alias de “la enfermera de Chávez” y su esposo el “apuesto“ Capitán Velásquez, el edecán que siempre estaba detrás de Chávez, fueron extraditados y ya sentenciados. El miércoles 19 de abril del año 2023, el juez de una Corte Federal del estado de la Florida los condenó a 15 años de prisión y tres años de libertad vigilada. En fin, la ex enfermera saldrá de la cárcel a los 64 años, entrando en la llamada tercera edad.

Ahora les ruego apreciados lectores, que me acompañen a mirar lo que puede significar, muy brevemente, como elemento de política no solo interna, también de política externa la decisión de la Corte Penal Internacional de decidir el pase de la República Bolivariana de Venezuela, en su conjunto, como referencia procesal a la fase llamada investigativa. En otras palabras, los agentes instructores de la CPI llegarán a conclusiones de nombres de personas, más temprano que tarde, si así lo considera el pleno de ese alto tribunal, pudiendo ser indiciados y procesados como sospechosos de ser responsables de crímenes de lesa humanidad los más altos cargos de esa administración. El hecho de que los Estados Unidos de América no formen parte de los países adherentes al Estatuto de Roma no significa que entre tribunales penales que buscan, como es sus mandatos establecer la verdad, no exista la colaboración entre estas instituciones.

Agreguemos a estos golpes recibidos por Maduro y su grupo, el hecho, no especulativo, que el tesoro americano ofrece 15 millones de dólares como recompensa por su captura, con el fin de proceder con su judicialización. En marzo de 2020 el departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al mandatario venezolano de delitos tales como tráfico de drogas, narcoterrorismo, lavado de dólares y posesión de armas y su comercio, entre otros delitos. Igualmente hay ofertas de la justicia norteamericana de hasta 10 millones de dólares por la entrega a las autoridades americanas del general Vladimir Padrino Lopez y de los señores Tareck El Aissami y Diosdado Cabello. Un portavoz del Departamento de Estado certificó a la Voz de América este 28 de julio del 2023, que las ofertas de dinero para los “objetivos” actualmente incluidos en la página web del Programa de Recompensas de Narcóticos aún están activas, incluyendo la de Nicolás Maduro. Otros altos miembros de la mega banda de Miraflores, están investigados o solicitados por distintos tribunales de los Estados Unidos de América y de otros países.

La situación planteada por las consecuencias que a nivel del continente ha tenido, el fenómeno migratorio venezolano en los últimos 10 años reviste gran gravedad, que es todo lo contrario a lo afirmado por Maduro. La emigración no cesa, se incrementa. Basta pensar que solo en los primeros 9 meses de este año 2023, solo por las selvas panameñas del Darién y según el departamento de Migración de Panamá, hasta el 6 de octubre más de 417.000 personas, una quinta parte menores de edad, habían cruzado en 2023 el Darién. Esa cifra pulveriza el récord de todo el año anterior, cuando fueron 248.000. De estos 417.000 caminantes 290.000 eran ciudadanos venezolanos y con los cuales viajaban 60.000 niños menores de 12 años.

Creo, como afirmaba al inicio de este trabajo, que el mundo civilizado, aunque parezca irónico, es ahora que está comenzando a tomar conciencia de la magnitud del problema creado por estos irresponsables durante los últimos 24 años. Las consecuencias las arrastran no solo nuestros compatriotas, también los ciudadanos de las naciones que se han visto en la obligación, voluntaria o no, de absorber la mayoría de estos 8 millones de desplazados. Es una catástrofe continental.

Pienso que es muy probable que esos personajes, los llamados extraditables, algunos de primer orden en el proceso de quiebre de la nación venezolana, actualmente unos pagando condena, otros en pleno proceso judicial y otros beneficiando de condenas en libertad o semilibertad, y los menos absueltos, hayan confesado a la justicia, aunque sea en una mínima parte, los crímenes que la nomenclatura del régimen han cometido y continúan cometiendo. Creo que es un oportuno momento para que los países de alto desarrollo del mundo, especialmente de las Américas y de Europa, hagan un esfuerzo mancomunado con la sociedad responsable venezolana, para impulsar un cambio de paso de nuestra nación, que no obstante las condiciones de pobreza extrema en que vive una gran mayoría de su población, ella toda continúa decidida en encontrar una salida democrática y pacífica al actual estado de pre violencia.

Es por lo que pienso que si en este mundo, donde naciones con altos niveles de vida entienden, y de lo cual nadie duda, que encontrar soluciones a la crisis venezolana va, entre los principales beneficiados ellas mismas, deteniendo el proceso de deterioro humano e institucional que hoy exhibe Venezuela y que por reflejo geográfico arrastra a otras naciones, creando las condiciones, de la mano con la sociedad venezolana responsable, dándole paso a cualquier figura de cualquier organización política (si, lo reitero de cualquier organización política) que esté en reales condiciones de coordinar un proceso de transición, desde esta locura que actualmente vive Venezuela y que permita retornar a la normalidad perdida hace 24 años en un corto periodo ya concordado.

Es cierto que el mundo, especialmente el industrializado, necesita del petróleo venezolano, pero es igual de cierto que el régimen venezolano lo usa para profundizar su dominio y represión sobre la población. Es deber de la comunidad internacional no caer presa de necesidades perentorias y trabajar en pro de un cambio político en Venezuela, para que tanto ellos como la población venezolana se puedan beneficiar de ese recurso, mientras dura su relevancia. Creo que para ese mundo, que hoy entre bastidores confiesa la urgente necesidad in crescendo del petróleo venezolano, entiendan la igualmente urgente necesidad para el mundo, de colaborar institucionalmente en la sustitución de los actuales gobernantes de la nación venezolana, ayudando así a la Venezuela decente de acceder a administrar la nación y en lo que aquí nos atañe, esa riqueza, la petrolera que recuerdo, es un bien de toda la humanidad. Los caminos que conducen al retorno de Venezuela al mundo civilizado, pasan obligatoriamente por la renuncia de Nicolas Maduro a su cargo de Presidente de la República, la posibilidad existe, es real, recordemos el viejo refrán de un ex presidente venezolano: nadie roba para sus nietos.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 7 de octubre del año 2023.