¿Cómo se protege Israel de los ataques? El “Domo de Hierro”, sistema antimisiles más utilizado en el mundo

Un estado de conmoción generalizado afecta al mundo. Como si una guerra en Europa no bastara, ahora escala rápida y violentamente el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Misiles llueven desde Gaza y hacia Gaza, pero ¿cómo se protege hasta ahora Israel? ¿Qué es el “Domo de hierro?

Por El Tiempo Latino

Anna Ahronheim, corresponsal de defensa y seguridad de The Jerusalem Post, relató la escalofriante experiencia de oír cientos de intercepciones y cohetes detonando en las cercanías.

Sleeping in the bomb shelter tonight. Locked our door with three locks. Hoping it doesn’t get worse, but it will. If you believe in prayer, pray.

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) October 7, 2023