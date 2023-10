Vente Venezuela: A la Venezuela de este tiempo la unió la alianza de la ciudadanía

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Ratificando que María Corina Machado sigue creciendo en todos los estudios de opinión, lo que confirma su victoria en el venidero proceso de Primaria, a celebrarse el 22 de octubre, Martha Hernández, aseguró que la líder ha sido la única en lograr que a la Venezuela de este tiempo la uniera la alianza de la ciudadanía y no la de los partidos políticos.

La máxima dirigente de Vente Venezuela y jefe de campaña de María Corina Machado en el estado Mérida, respondía así a una pregunta del periodista Jorge Villet, moderador del programa Buenos Días transmitido este martes en la Televisora Andina.

Martha Hernández explicó que ese extraordinario suceso ocurre precisamente cuando más le urgía al país ante la vecindad del proceso electoral rarificada en toda su programación para la fecha acordada: octubre 22. Unidad, agregó, que cada día se solidifica congregando el mayor número de venezolanos dispuestos a elegir a María Corina Machado como la líder de la Venezuela opositora al régimen actualmente en el poder.

Acompañada por Jesús Castillo, coordinador regional de Organización de Vente Venezuela, Martha Hernández informó que, a 19 días del 22 de octubre, la planificación de todo lo relacionado con la campaña en el estado, marcha con mucha disciplina, cumpliéndose exitosamente paso por paso en los 23 municipios y las 81 parroquias de nuestra geografía.

En la cordial entrevista, muy informativa, Jorge Villet le consultó su opinión en cuanto a la ratificación que, mediante documento, en respuesta a lo indicado por el CNE, emitió Comisión Nacional de Primaria que, en resumen, determina que será el 22 de octubre la fecha a realizarse la elección, y no el 19 de noviembre como lo planteó el ente electoral

-Efectivamente, estamos ya a 19 días de un evento que va a trascender en la historia de nuestro país. Como siempre lo hemos manifestado, las primarias son un acto de Soberanía ciudadana. Y eso es justamente lo que marca la diferencia entre este proceso y otros que se hayan podido dar en la sociedad venezolana. Este es un proceso del cual los ciudadanos se han apropiado, lo cual alegra y enorgullece. Hoy vemos cómo la sociedad civil se encuentra organizada a lo largo y ancho de Venezuela, con la inmensa mayoría de ciudadanos apoyándolo y garantizan ayudar a su mejor y mayor realización en todo nuestro estado. En fin, esto se ha convertido en una verdadera articulación de toda la sociedad en esta causa de la libertad que tendrá un momento cumbre, un momento histórico el próximo 22 de octubre.

Jorge Villet le pregunta a Jesús Castillo sobre la marcha de la campaña en cuanto se refiere al importante tema de la Organización.

JC- Cuando hablamos de padrones electorales y hablando de miembros de mesa, nos estamos refiriendo a toda una logística en torno a los centros de votación. En el caso del municipio Libertador son 28 centros de votación. En el caso del estado, prácticamente se estaría garantizando un centro de votación por cada uno de la parroquia, de las 86 parroquias, en 23 municipios. Estamos hablando de que ya hay un proceso de formación que se ha adelantado para los equipos electorales que, adicionalmente a eso, ya se han adelantado las membrecías, los responsables y todo el cuadro logístico como lo acaba de expresar nuestra líder regional, Martha Hernández.

JV.- ¿Hablamos de números? ¿Tenemos números? ¿Nos dan cifras de eso?

Correcto, Jorge. Tenemos el gran orgullo de decir que postulamos, en el 100% de los centros de votación, miembros de mesa, al igual que otras organizaciones que también hicieron lo mismo. Viene un proceso de selección, de evaluación de todos esos postulados para garantizar que las personas más capacitadas puedan estar al frente de todo ese proceso.

-¿Arrancó el proceso de capacitación?

Ya empezó el proceso dirigido por la comisión de primarias. Nosotros también como comando de campaña estamos capacitando a nuestros miembros para garantizar el funcionamiento idóneo en los 129 centros de votación que van a haber a lo largo del Estado. Como dijo Martha, nosotros estamos organizados y tenemos equipos en las 86 parroquias de los 23 municipios de nuestro Estado. A cada ciudadano le informamos que es importante recordar que no se puede votar en cualquier centro de votación. Cada elector está asignado a un centro de votación específico que fue nucleado y solo allí podrá votar. Es importante que verifiquen, que se informen en qué centro de votación se va a dar la publicación en Buscador Primaria 2023. Si por alguna razón al ingresar no pueden abrir la página porque ha sido sometida a varios intentos de jaqueo y ataques cibernéticos, preguntarle a alguien que pueda hacerlo. Alguien que esté fuera del país también tiene más posibilidad de ingresar con el dato y ubicar no solamente el lugar, la dirección del centro de votación, sino también una información que es primordial para garantizar que el proceso sea expedito y eficiente, que es la información de dónde está ubicado el elector en mesa, en tomo y en renglón del libro de votación, para garantizar que sea un proceso rápido y que no se generen retrasos a la hora del proceso y que la mayor cantidad de electores pueda votar en el tiempo que está estipulado, que es desde las 7 y media de la mañana que empieza la apertura de las mesas y del proceso.

– Martha, ¿cómo calificas esta campaña electoral que está recorriendo sus últimas semanas?

-Ha sido una campaña de mucha altura, de mucho nivel y donde todas las organizaciones han podido presentar sus planteamientos, Es una oportunidad histórica, es una oportunidad de oro la que tenemos este 22 de octubre, donde tu voto va a contar, tu voto vale y podemos definir el rumbo que queremos como ciudadanos que tome nuestro país. Ha sido una campaña intensa, indiscutiblemente.

– ¿Cómo ha sido ese proceso?

– Un proceso de mucha responsabilidad ciudadana. Ha sido impresionante la forma, cómo la gente se ha organizado en cada uno de los espacios; cómo la gente se ha apropiado de este proceso, entendiendo que esto no es una campaña convencional; entendiendo la lucha que estamos llevando adelante; entendiendo que la unidad que está surgiendo en este momento no es una unidad de partidos políticos, y aquí quiero hacer énfasis, esta no es una unidad de partidos políticos. La unidad que se está produciendo hoy día en todo el país y que involucra, por supuesto, a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones civiles, es una unidad ciudadana en torno a un objetivo, en torno a un fin superior que es la libertad de nuestro país. Pero además, todo este gran movimiento ciudadano lo une el amor a la familia, el deseo que tenemos de traer de vuelta a los nuestros, el deseo que tenemos de sacar adelante nuestro país, el deseo que tenemos y la capacidad que tenemos de poder lograr que Venezuela se convierta en la tierra de gracia que los venezolanos merecemos.

-¿Esa unidad ciudadana se va a mantener después de las elecciones primarias?

Totalmente, Jorge. Por eso te digo: esto es un proceso de mucha madurez ciudadana. Cuando tú encuentras hasta en las parroquias más lejanas de nuestro Estado y de nuestro país, esta organización que surge desde las bases entiende que la gente se apropió del proceso, lo asumió, pero además escogió un líder. La gente ya escogió un líder. Y por eso es tan importante que este próximo 22 de octubre todos, todos vayamos a este proceso. Vamos a votar en familia, vamos a salir temprano, vamos a traducir en votos y en poder legítimo ciudadano este sentimiento nacional que se llama María Corina Machado. A partir del 23 de octubre la historia es otra, ya no es una historia electoral, ya es una historia política. Y estamos absolutamente conscientes de eso. De hecho, hemos estado generando la articulación necesaria porque además entendemos que son varios actores los que están involucrados y que es absolutamente perentorio que se produzca la gran articulación, la gran función para poder primero ampliar aún más este movimiento ciudadano, pero además poder canalizar este sentimiento nacional que es por la libertad de Venezuela y que lleva el rostro de María Corina Machado.

-¿Las 13 fuerzas políticas que están participando en la Primaria, habrán de respetar los resultados electorales que se generen el 22 de octubre?

-Absolutamente, y por eso hemos llevado adelante una campaña de muchísimo respeto, porque para poder lograr esa articulación debe haber un reconocimiento a la lucha que cada uno de esos líderes políticos de base que han genuinamente luchado por la libertad de Venezuela a lo largo de todos estos años saben que en este comando, en este equipo y en este gran movimiento ciudadano van a tener un espacio donde van a ser respetados y valorados.