Apusb: El momento más oscuro en la historia de la USB

Así lo describió el secretario de asuntos académicos de la Asociación de Profesores de la USB, Omar Pérez Avendaño:

“Nuestra universidad se encuentra perversamente conducida por el régimen dictatorial, faccioso izquierdista que impera en el país, haciendo uso de una serie de partisanos serviles, incluidas las tales autoridades interinas puestas a dedo por el gobierno y muchos cuida cargos que son parte del Consejo Universitario. Este trimestre empezó pero no ha comenzado, hubiese dicho Yogi Berra. Se llama a clases pero se indica a los estudiantes que no vengan porque no hay transporte, la Internet es un desastre, por supuesto no hay presencia ni de estudiantes ni de profesores, muchos cursos no se pueden ni planear, no hay comedor, es normal que no haya electricidad, el monte arrecia, el icónico jardín cromo-vegetal de Cruz Diez desapareció, los profesores y demás trabajadores están pasando hambre, y no se quiere permitir la elección de nuevas autoridades como lo ordena la ley. Este último punto requiere especial atención.

Ya hubo elecciones en la UCV, y ya otras universidades han elaborado y presentado a sus Consejos Universitarios sus reglamentos transitorios respectivos, entre ellas la UPEL ULA, LUZ, y la UC. Pronto elegirán libremente sus autoridades. No es el caso de la Simón. Aquí los interinos y sus aduladores maduristas ni siquiera aceptan discutir el tema en el Consejo Universitario, y han hecho caso omiso de una propuesta de Reglamento Transitorio hecha conjuntamente por la APUSB, la AEUSB y la FCEUSB, sin importarles que están así desacatando las propias decisiones de la Sala Constitucional del TSJ que ellos supuestamente veneran. Legalmente debían haber convocado a elecciones luego de 180 días como interinos y ya tienen varios años en los cargos”.

“Nuestra comunidad universitaria está harta – prosiguió Pérez Avendaño,- de tanto abuso y convencida de que la defensa de la universidad y del país, del derecho a una educación superior de calidad, del propio derecho a una existencia digna, sin hambre, son cuestiones por las cuales debemos luchar con ahínco, sin dejarnos humillar, con las armas que nos dan la razón y la ley, sin miedos, llevando a cabo acciones contundentes conjuntas, incluyendo las protestas en cada reunión del Consejo Universitario en la Casa Rectoral, como la realizada el pasado miércoles 27-09 por estudiantes, profesores y empleados, cuando el interino se negó a atender a los presentes, huyendo del rectorado cual forajido por una puerta trasera luego de nuestra entrada a dicha casa. No podemos permitir que el interinato continúe actuando a su insano albedrío”.

