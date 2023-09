Impresionante: Miguel Cabrera fue homenajeado con impresionante show de drones en Detroit (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El histórico pelotero venezolano de Detroit Tigers y dueño de una de las carreras más asombrosas del béisbol de Grandes Ligas, Miguel Cabrera, está cerrando su etapa de jugador activo por todo lo alto y un sinfín de homenajes gracias a su legado.

Por Infobae

Sus más de 20 años dentro de la industria le han permitido consolidar y hacer realidad el sueño de aquel niño de La Pedrera.

Más allá de todo lo alcanzado por el venezolano, el respeto y disciplina responden en una carta de presentación que cuenta con logros inimaginables.

A show unlike anything Detroit has ever seen.

Our first ever Drone Show presented by @meijer was INCREDIBLE. pic.twitter.com/wEYiTxRkUq

— Detroit Tigers (@tigers) September 30, 2023